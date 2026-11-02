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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı Haber Videosunu İzle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken, YENİ Parti heyeti "Sanayide ve teknolojide gerilemenin siyasi sorumlusu" başlıklı döviz açtı. Bakanlık önünde ise uzay aracı ve kalp-akciğer makinesi prototipi sergilendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken, YENİ Parti heyeti "Sanayide ve teknolojide gerilemenin siyasi sorumlusu" başlıklı döviz açtı. Bakanlık önünde ise uzay aracı ve kalp-akciğer makinesi prototipi sergilendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

YENİ Parti heyeti, bütçe görüşmeleri öncesinde, "Sanayide ve teknolojide gerilemenin siyasi sorumlusu" başlıklı yazılı döviz açtı. Dövizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fotoğrafları yer aldı. Sanayi ve teknoloji alanında önceki yıllara ait veriler kullanılarak "Nereden nereye" şeklinde karşılaştırmalar yapıldığı görüldü.

Öte yandan, bakanlık heyetinin önünde bulunan masada, Ay Araştırma Programı-1 için tasarlanan uzay aracı ile kalp-akciğer makinesi prototipi sergilendi.

Bütçe görüşmeleri, Bakan Kacır'ın sunumuyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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