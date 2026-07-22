TBMM'de Komisyonlara Tatilde Çalışma İzni Verildi: Okul Olayları ve Dijital Riskler Komisyonu'nun Görev Süresi Uzatıldı

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Genel Kurul'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskleri araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi bir ay uzatılırken, 14 ihtisas komisyonuna da TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışma yetkisi verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da okunan Başkanlık tezkeresine göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun çalışma süresi, İçtüzük'ün 105'inci maddesi uyarınca 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir ay uzatıldı.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkereler Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Tezkerelerle, Adalet, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dijital Mecralar, Çevre, Tarım, Orman ve Köyişleri, Güvenlik ve İstihbarat, Dışişleri, Avrupa Birliği Uyum, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri komisyonlarının, TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine ilişkin talepler kabul edildi.

Kaynak: ANKA