Meclis lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar davası

TBMM'de lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Durmuş Uğurlu, Recep Seven ve Halil İlker Güner ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı, bazı mağdurların aileleri ve milletvekilleri de takip etti.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Uğurlu, ailesinin mağdur olduğunu belirterek, "2 aydır işlemediğim bir suçtan tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Beşlioğlu ise mağdura mesaj attığında stajyer olmadığını öne sürerek, cinsel bir amacının olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Seven de 38 yıldır TBMM'de görev yaptığını dile getirerek, "Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim anlamıyorum. Çok mağdurum. Tahliyemi istiyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Güner, 15 yıldır TBMM'de çalıştığını ve bugüne kadar hiçbir suça bulaşmadığını söyleyerek, "Ben hiçbir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere." dedi.

Söz alan mağdur annesi E.D, sanıkların tahliye olmasından korktuğunu dile getirerek, "Elektronik kelepçe ya da uzaklaştırma talep ediyorum. İlla tecavüz edilmesi gerekmiyor. Belki de kızım söylemeseydi olay daha da ilerleyecekti. Belki de kızım bana erken söylediği için hayatını kurtardı." diye konuştu.

Anne S.U. ise "TBMM'nin kasap reyonunda da taciz var. Kızıma arkadan sarılıp kaçanlar var. Kasap reyonundaki kameraların incelenmesini talep ediyorum. Biz güvenli diye meclise gönderdik çocuklarımızı." beyanında bulundu.

"Hayatın olağan akışına aykırı"

Mağdur avukatı Cemile Karaboğa da duruşmaların gizli görülmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık Halil İlker Güner'in iddianamede de yer aldığı gibi 'fıstığım, güzelim, sen benimle buluşmayı çok mu istiyorsun?', 'buluşacağımızı kimseye söyleme', 'sen benim küçük sevgilimsin', şeklindeki mesajlarına ilişkin '18 yaşından küçük bir çocuğun rızası vardır' demek hayatın olağan akışına aykırıdır. Mağdur üzerinde sanığın baskı kurduğu ortadadır ve böyle bir durumda rıza söz konusu değildir."

Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin medya baskısıyla işlemedikleri bir suçtan tutuklandığını, zan altında bırakıldıklarını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların üzerine atılı suçların mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını veren mahkeme, tutuklu bulundukları süre ve kaçma şüphelerinin bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.