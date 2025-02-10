TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul'da incelemelerde bulunarak yetkilileri dinledi.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek, bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu başkanlığında, Gaziosmanpaşa'da Beyaz Ev ile Aile Destek Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, komisyon üyeleri, Beyaz Ev, kadın destek programı ve projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Komisyon üyelerine, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, Beyaz Ev ile Aile Destek Merkezi bünyesindeki projelerle ilgili sunum yapıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, kadına ve aileye yönelik ilçede yürütülen projeleri anlattı.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü yetkilileri, komisyon üyelerine kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen de komisyon üyelerine sunum yaptı.

"TBMM dışındaki ilk il çalışma ziyaretini bugün yaptık"

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun TBMM dışındaki ilk il çalışma ziyaretini bugün yaptıklarını söyledi.

Komisyonun 21 Kasım 2024'te çalışmalarına başladığını belirten Cevizoğlu, "Bugüne kadar çalışmalarımızda 15 toplantı gerçekleştirdik TBMM'de. Bu çalışma ziyareti 16'ncı faaliyet oluyor. Yarın da burada devam edeceğiz. Toplantılarda, araştırma alanımıza giren kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelede paydaşlar, bu konuda kolektif çalışmalar nelerdir, onları yerinde tespit ediyoruz." diye konuştu.

Cevizoğlu, haftaya TBMM'de televizyonların genel müdürlerinin komisyona gelerek bilgi vereceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda medya ve şiddet ilişkisi gündeme gelmişti. Medyadaki bazı tartışma programlarının, sabah programlarının şiddeti özendirip özendirmediği tartışmaya açılmıştı. Değerli genel müdürlerimizden, medya mensuplarımızdan konuklar olacak. Hem onların sunumlarını dinleyeceğiz hem de yaptıkları programların, yayınların şiddeti teşvik edip etmediğini göreceğiz ya da şiddete katkısı varsa yüzde kaç oranında katkısı var, bunları dinleyeceğiz. Önemli bir çalışma olacak."

"Komisyon olarak amacımız bu şiddet denen olgunun önlenebilmesi"

Gaziosmanpaşa'daki toplantıda, yetkililerin kendilerine Beyaz Ev Projesi hakkında bilgi verdiğini belirten Cevizoğlu, çalışmayı yerinde gördüklerini kaydetti.

Cevizoğlu, şiddete uğrayan pek çok kadının, proje sayesinde meslek sahibi olduğunu ya da işe girdiğini ifade etti.

Beyaz Ev Projesi'nde sunum yapan uzmanların, kadına yönelik şiddette failin erkek olduğunu kendilerine anlattığını vurgulayan Cevizoğlu, şöyle konuştu:

"Ayrılma, evden uzaklaştırma kararı verildiği zaman, boşanma öncesi bazı erkeklerin gidecek, kalacak yeri olmadığı, parklarda, kendi araçlarında uyudukları, yattıkları, onların da ayrıca bir şiddeti özendirip özendirmediği ele alındı. Biz de şunu sorduk. Acaba erkekler için de Beyaz Ev benzeri bir yapı olsa, organizasyon olsa. O erkekler, örneğin şiddet uygulayan fail olan erkekler öyle bir kurumda 10, 20 kişi bir araya geldiği zaman tıpkı cezaevindeki, koğuştaki gibi birbirlerine bakarak acaba bir utanç duygusu geliştirebilir mi diye düşündüm."

Cevizoğlu, bu yaklaşımlarının olumlu karşılandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani erkeklerin bir yerde pişmanlık sonucu, yüzleşme sonucu 'Ya biz ne yaptık, niye yaptık.' deyip doğal olarak bir öfke kontrolü sağlanabilir mi diye. Çünkü bizim komisyon olarak amacımız bu şiddet denen olgunun önlenebilmesi. Yani kabahat kimdedir, kim haklıdır ona bakmıyoruz. Tabii fail olarak erkek var, o suçlu. Ama bizim amacımız sivrisineklerle değil, hani bataklığı kurutmak. O yüzden bu şiddet olgusu nasıl engellenebilir, ona bakıyoruz. Dediğim gibi erkekler için de bir Beyaz Ev olursa, zaten adli süreç o sürede devam edecek. Ceza gerekiyorsa cezalarını alacaklar hukuken. Burada bir engel yok. Ama aynı zamanda yüzleşerek, bir yerde kendi kendilerini terapi etmesi gibi algıladık."

Gaziosmanpaşa'daki çalışmalarda çocuklarla ilgili bir bulgunun ortaya çıktığını dile getiren Cevizoğlu, "Çocukların ev içindeki, aile içindeki şiddete tanık olma oranlarını konuştuk. Bunun tam kesin bir bilgi olmasa da yüzde 80 civarında olduğu, yani evdeki çocukların yüzde 80'inin aile içindeki şiddete tanık oldukları ve bunların da çocuklar üzerinde ayrı bir travma yarattığı gerçeği ortaya çıktı ki çok vahim bir durum bu. Buna yönelik de incelemelerimiz raporumuza yansıyacak." diye konuştu.

Komisyon, daha sonra İstanbul Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ni (ŞÖNİM) ziyaret etti.