TBMM, HSK ve RTÜK Üyelerini Seçiyor

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) 5, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 3 üye seçilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 20 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, HSK ve RTÜK'e üye seçimi için mesai yapacak, kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

HSK üyeleri seçimi, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından yapılacak.

Genel Kurul, HSK'ye, Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçecek.

Her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

Ayrıca Genel Kurul, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK'e 3 üye seçecek.

HSK ve RTÜK üyeleri seçimlerinin ardından Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Komisyon gündemleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri sürecek.

Komisyon, bu haftaki toplantılarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Marmara Teknokent AŞ'nin (MARTEK) bilanço ve netice hesaplarını ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği, genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Yeni kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, çalışma takvimini belirleyecek.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.