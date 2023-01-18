TBMM Hazırlık Komisyonu üyesi Ali Özkaya'dan Mersin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin açıklama Güncel Haberler TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Lütfü Türkkan Mersin Güncel Haberler

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