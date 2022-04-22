TBMM Genel Kurulu'nda Mersin Tartışması Çıktı: "Egm Araştırıyor, Terörle İltisaklı Birisinin Belediyede Çalışma İhtimali Yoktur"

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bazı iddiaları dile getirmesi tartışmalara neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "belediyede işe başvuran herkesle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü araştırma yapar. Eğer terörle iltisaklı birisi varsa bunun belediyede çalışma imkanı ve ihtimali yoktur. Varsa lütfen suç duyurusunda bulunun" dedi. Karşılıklı atışmaların yaşandığı oturumda, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bugün yaptığı basın toplantısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"MHP Mersin Milletvekili Sayın Olcay Kılavuz, sosyal belediyecilikte çığır açar Mersin Büyükşehir Belediyesi için 'Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor' dedi. Ben bu rezilliklerden bahsedeyim. 13.637 öğrenciye burs, 23.057 öğrenciye yardım, 30 mahalle mutfağı, 448.567 yardım paketi, 2,5 milyon okul sütü, 19.952 aileye Halk Kart, 134 bin paket hamile sütü, 141 bin kez evde bakım; 272 yeni otobüs, 256 kilometre kanalizasyon, 127 kilometre yağmur suyu, 1.176 kilometre içme suyu hattı, 3 bin küçükbaş hayvan, 10 bin kaz, 835 bin fide, yollar, köprüler ve bu sayede Mersin'de sosyal belediyecilikte çığır açan Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan bu ithamı kabul etmiyoruz."

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SENDE SORUŞTURMASINI YAPTIRSAYDINIZ"

Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un aynı iddiaları yeniden dile getirmesi üzerine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da, "İktidarsınız, ne topluyorsunuz, eliniz ne topluyor? İçişleri Bakanlığı sende soruşturmasını yaptırsaydınız. Ayıp ya! Ayıp ya! Yakışıyor mu sana" diye tepki gösterdi.

Olcay Kılavuz ise, "Size ayıp! Ayıp bilseniz bu rezil işlerin içerisine girmezsiniz, size ayıp. Ayıbı siz biliyor musunuz" diye konuştu.

ANTMEN: TÜRK VATANDAŞI OLMAMASI GEREKEN SURİYE VATANDAŞLARI TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINIRKEN NEREDEYDİNİZ?

CHP sıralarından tepkiler yükselirken, CHP'li Antmen şöyle konuştu:

"Sayın Milletvekili elma ile armutları karıştırarak burada hamaset yapıyor. Hamasetin en güzelini yaparız. Şunu söyleyeyim: Siz Türkiye'de, bugüne kadar, 200 binin üzerindeki, Türk vatandaşı olmaması gereken, geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları Türk vatandaşlığına alınırken neredeydiniz? Bir İkincisi: Siz milliyetçiliği, hamaseti ağzınızdan, dilinizden düşürmüyorsunuz ama burada milli ve manevi değerleri çiğniyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Kılavuz da "Konumuz Suriye değil, konumuz belediyeden işten çıkarılanlar, konumuz Suriye değil!" dedi.

İkili arasındaki sözlü tartışmanın ardından gerginlik devam etti. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz birbirlerinin üzerine yürüdü.

"BEN KABADAYI DEĞİLİM"

Kılavuz, "El kol hareketi yaparak beni tehdit mi ediyorsun" derken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Kabadayı mısın? Bana parmak sallama!" diye tepki gösterdi. Kılavuz da "Ben kabadayı değilim, kabadayılığı siz yapıyorsunuz, el kol hareketi yapıyorsunuz. Bana el sallayan sizin milletvekiliniz" dedi.

Karşılıklı laf atmalar ederken yeniden söz alan Antmen şunları söyledi:

"EĞER TERÖRLE İLTİSAKLI BİRİSİ VARSA BUNUN BELEDİYEDE ÇALIŞMA İMKANI VE İHTİMALİ YOKTUR. VARSA LÜTFEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

"Bir nefes alıp dinler misiniz? Bakın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili sayın milletvekili basın açıklamasında bazı iddialarda bulundu, biz de sosyal belediyecilikle ilgili rakamları verdik. 'Sataşma var' dedi, sataşmadan bahsederken işi teröre getirdi. Ben de size yerli ve millilikten bahsettim. Bunları boş verin. İşin esasına gelelim mi?

Bakın '2 milyon lira para harcandı' diyorsunuz, bu doğru değil, bir. '3 bin kişi işten atıldı' diyorsunuz. Belediyenin çeşitli şirketlerinden diğer şirkete geçen, kaydırılan personeli de bunun içine dahil ediyorsunuz; yazıktır, günahtır. Ama esas en kötüsü, bakın, eğer bir belediye personeli hakkında 'terörle iltisakı vardır' diyorsanız, bu yanlıştır. Neden yanlıştır biliyor musunuz? Kanuna göre, ilgili kanun hükmünde kararnameye göre, belediyede işe başvuran herkesle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü araştırma yapar. Adli sicil kaydına ve vukuatlı adli sicil kaydına bakılır. Ben buna şahidim, Sayın Vahap Seçer tek tek inceliyor işe başvurularda. Eğer terörle iltisaklı birisi varsa bunun belediyede çalışma imkanı ve ihtimali yoktur. Varsa lütfen suç duyurusunda bulunun.

Cezaların da bir kişiselliği ve şahsiyeti vardır arkadaşlar. O kişinin ailesi suçlu diye bu kişinin ailesinden birisini siz suçlayamazsınız, yargılayamazsınız. Daha önce, 2016 alçak darbe girişiminden yakalananları, cezaevinde yatanları biliyoruz; onların bütün sülalelerini burada suçlayacağız. Lütfen, biraz dikkat, biraz hassasiyet."

BİRLEŞİME 10 DAKİKA ARA VERİLDİ

Ancak Kılavuz'un yeniden laf atması üzerine bu kez HDP ve MHP'li vekiller arasında sözlü atışmalar yaşandı. Uyarılara rağmen vekiller tartışmaya devam edince, birleşime 10 dakika ara verildi.