2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Ak Parti Milletvekilleri, Bütçe Görüşmelerinde Yeterli Sayıyı Bulamadı, Birleşime Ara Verildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde ikinci gün çalışmalara başlanırken söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul salonunun boş olduğu belirterek, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e itirazlarını dile getirdi. Bingöl, toplantı yeter sayısının olmadığını söyleyerek elekronik oylama yaptı. AK Partili milletvekillerinin itirazlarına rağmen yapılan oylamada toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesinde birleşimin açılmasının hemen ardından, toplantı yeter sayısının olmadığı yönünde itirazlarını dile getirdi.

Bunun üzerine Bingöl, toplantı yeter sayısı olmadığını ifade ederek, elektronik oylama yapılacağını belirtti. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Bingöl'ün elektronik oylama kararına itiraz ederek elektronik oylama yerine ara verilmesini talep etti. Bingöl, Akbaşoğlu'nun talebini reddederek üç dakikalık elektronik oylamayı başlattı.

Oylamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.