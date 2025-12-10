Haberler

2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Ak Parti Milletvekilleri, Bütçe Görüşmelerinde Yeterli Sayıyı Bulamadı, Birleşime Ara Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında, CHP'li Veli Ağbaba yeter sayının olmadığını belirtti. Başkanvekili Tekin Bingöl, yapılan elektronik oylamada yeter sayı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde ikinci gün çalışmalara başlanırken söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul salonunun boş olduğu belirterek, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'e itirazlarını dile getirdi. Bingöl, toplantı yeter sayısının olmadığını söyleyerek elekronik oylama yaptı. AK Partili milletvekillerinin itirazlarına rağmen yapılan oylamada toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşmesinde birleşimin açılmasının hemen ardından, toplantı yeter sayısının olmadığı yönünde itirazlarını dile getirdi.

Bunun üzerine Bingöl, toplantı yeter sayısı olmadığını ifade ederek, elektronik oylama yapılacağını belirtti. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Bingöl'ün elektronik oylama kararına itiraz ederek elektronik oylama yerine ara verilmesini talep etti. Bingöl, Akbaşoğlu'nun talebini reddederek üç dakikalık elektronik oylamayı başlattı.

Oylamada, toplantı yeter sayısı olmadığı için birleşime 25 dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title