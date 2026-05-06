TBMM Genel Kurulu... Atmaca'dan Karot Numunesi Tepkisi: Usulsüzlüklere Kapı Açar

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde zemin ve temel etüt kuruluşlarının tanımı netleştirilirken, beton kalitesine ilişkin denetim ve yaptırımlar yeniden düzenlendi. Yeni Yol Partili Mehmet Atmaca, karot numunesi alacak laboratuvarın müteahhit tarafından belirlenmesine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin 17 ila 31'inci maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

Kanun teklifinin 21'inci maddesi görüşülürken, AK Parti'nin verdiği önerge Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen önergeyle, 4708 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (p) bendi yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye göre, zemin ve temel etüt kuruluşu tanımı, "Zemin ve temel etüt kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin belgesiyle zemin ve temel etüdü faaliyetini icra eden ve Bakanlıkça denetlenen, ortaklardan en az birinin jeoloji, jeofizik veya inşaat mühendisi olduğu tüzel kişiyi" şeklinde netleştirildi. Önergenin gerekçesinde, "Zemin ve temel etüt kuruluşlarının ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik veya inşaat mühendisi olması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Beton üretimi ve beton kalitesinin tutturulması konusu ciddi bir konu"

Kanun teklifinin 21'inci maddesi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca şöyle konuştu:

"21'inci madde inşaatlarda dökülen betonun kalitesinin tespitiyle ilgili bazı düzenlemeler getiriyor. Beton üretimi ve beton kalitesinin tutturulması konusu ciddi bir konudur. Dolayısıyla zaten bu konuyla ilgili çok sayıda düzenleme ve standart vardır ancak burada itirazımız olan bir konu var, o da şudur: Beton döküldükten sonra alınan ıslak numunede istenen standart sağlanamamışsa eğer karot alınması şartı var, bu zaten bugüne kadar da uygulanagelen bir yöntemdi ancak karot numunesi sonucu da eğer beton kalitesi standartları sağlamıyor ise bununla ilgili bazı ceza ve yaptırımlar öngörülüyor. Bugüne kadar ceza yoktu, şimdi ceza ilave edilmiş oldu. Bu anlamda doğru sayılabilecek bir düzenleme ancak burada bir sorun var, sorun şu: Bu karot numuneyi alacak ve raporu düzenleyecek firmayı müteahhit tespit ediyor. Halbuki inşaatın tamamını kontrol eden yapı denetim firmasının tespiti müteahhidin yetkisine verilmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluşturduğu bir sistemden atanma usulüyle atanmasına rağmen laboratuvarın tespiti konusunda müteahhitlere tercih verilmesi bir kısım usulsüzlüklere kapı açar."

Kanun teklifinin 22'nci maddesinin de kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bingöl, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 7 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA