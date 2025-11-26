TBMM Genel Kurulu... Mehmet Emin Ekmen, Altaylı Kararını Eleştirdi: Sayın Bahçeli'nin "İdamı Göze Alıyorum" Dediği Sürece Yapılan En Büyük Sabotaj

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını eleştirdi. Ekmen, "Bu ceza, herhangi bir şekilde kabul edilemez. İmralı kararını niçin diğer partiler almakta zorlandılar? Yapılan bu işlemlerin Sayın Bahçeli'nin 'Bedenimi taşım altına koydum, idamı göze alıyorum' dediği sürece yapılan en büyük sabotaj olduğunu kayda geçirmek lazım. Bu sabotaja izin vermemek lazım. Bunun yargı eliyle yapılıyor olması meşrulaştırmaz" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yargı kararlarının "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen toplumsal barış çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Geçmiş çözüm sürecini hatırlatan Ekmen, şöyle konuştu:

"Geçmiş çözüm süreci girişimlerinde her sabah uyandığımızda, 'Acaba bir çatışma mı var, bir şehidimiz, bir can kaybıbımız mı var' diye tedirginlikle haberleri izlerdik. Şimdi her sabah uyandığımızda 'Acaba İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul yargı çevresinde yargı eliyle toplumun hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük alanına nasıl bir saldırı var' kaygısıyla izliyoruz haberleri ve maalesef yeni bir haber almadığımız bir gün yok. Türkiye, 81 ve bu ille bağlantılı 100 civarında yargı çevresinden müteşekkil nedense toplumun sinirlerini altüst eden, hayatı insanları zehir eden bütün kararlarda ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ya da İstanbul yargı çevresindeki yargı mensuplarından geliyor.

Bugün de Fatih Altaylı hakkında verilen kararla güne başladık. Salonda 11 tane AK Partili arkadaşımız var. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Fatih Altaylı'nın en fazla 'densizlik' olarak tarif edeceğiniz 3 cümlesinden dolayı 4 yıl 2 ay ceza almasının, sonra bu ceza nedeniyle tahliye edilmemesinin, farklı tedbirlerin uygulanmamasının hukuka, ahlaka, vicdana uygun olduğunu söylesinler. Memleketi yargıya teslim ettiğimizde FETÖ yargı operasyonları eliyle ne bedelleri ödediğimizi görüyoruz. Bu yargının mutlaka en az bir siyasi noktadan güç aldığını biliyoruz ama hiç olmazsa herkes bu sudan içmesin, hiç olmazsa herkes bu yağmurda ıslanmasın. Vicdanlı, ahlaklı, gerçekten eşiyle, çocuğuyla konuşurken 'Bu kadar da olmaz' diyen AK Partili arkadaşlarımız buna itirazda bulunsun ki bu toplumun siyasete, demokrasiye olan güveni sarsılmasın.

Bu ceza, herhangi bir şekilde kabul edilemez. İmralı kararını niçin diğer partiler almakta zorlandılar? Toplum diyor ki, '50 yıllık terör sorununu bitireceğim diyorsun ama konuşanı hapse atıyorsun, sivil toplumcu tutukluyorsun.' Böyle bir terörle mücadele olur mu? Eğer terörle mücadele terörü bitirmek, toplumun hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük alanlarını genişletecekse toplum için bir anlam ifade ediyor. Daha da otoriterleşme doğuracaksa toplum siyaset ve değer olarak bunu nasıl onaylasın? Yapılan bu işlemlerin Sayın Bahçeli'nin 'Bedenimi taşım altına koydum, idamı göze alıyorum' dediği sürece yapılan en büyük sabotaj olduğunu kayda geçirmek lazım. Bu sabotaja izin vermemek lazım. Bunun yargı eliyle yapılıyor olması meşrulaştırmaz."

"Adaletle hükmetmeyenin bu memlekette iktidarda kalabilmesinin mümkün olmadığını daha evvel yaşadık"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını eleştirerek şunları söyledi:

"22 Haziran'da gözaltı sonrası tutuklanan Fatih Altaylı'nın beş ayı aşkın tutukluluk süresinin sonucunda bugün, yargılandığı mahkemede hükmen tutukluluğuna devam kararı verildi. Siz, önce bütün yazılı ve görsel basını tekleştirdiniz ve yandaşlaştırdınız. Sabah, ATV'yi hangi operasyonla satın aldığınızı sağır sultanlar duydu, kamu ihalelerinden oraya nasıl paylar aktardığınızı duydu. Hatay depreminden 2,5 milyar lira ihale verdiğiniz adama Flash TV'yi 84 milyon liraya nasıl satın aldırdığınızı hepimiz biliyoruz. 575 milyon dolara Habertürk'ü, Show TV'yi, Bloomberg TV'yi aldırdınız, adam 'Bana bunu devlet aldırdı; eğer, yönetim kurulunun izini sürerseniz bunu görürsünüz' dedi; sonra, ona ekim ayında el koydunuz. Can Holding'in ne yaptığını bilmiyor muydunuz? Tele1'e Merdan Yanardağ'ın ifadesi alınmadan kayyım atadınız ve kayyum gelir gelmez orada belgesel yayınlamaya ve her türlü haber içeriğini ortadan kaldırmaya kendini mezun saydı.

Böylece, gazetecilere çalışacak yer bırakmadınız ve gazeteciler bu kez geldiler YouTube kanalları açtılar. Fatih Altaylı Türkiye'de en çok izlenen YouTube kanalının sahibiydi. Fatih Altaylı vatana, millete zararlı bir adamsa niye 11 milyon insan izliyor? Zaten sizi rahatsız eden o. 11 milyon insan izliyor, Cumhurbaşkanına hakaret etmiş, onunla da yetinmemiş, yaptığı Youtube programıyla Cumhurbaşkanına fiili saldırıda bulunmuş. Siz buraya yazabilirsiniz de önemli olan toplumun vicdanında bu kararlarınız bir yer edinebiliyor mu? Bugün yeniden cezaevinde tuttuğunuz ve adeta zaten yatarını yatmış olan bir insana haksız ve hükümsüz olarak verdiğiniz bu karar olsa olsa gidişinizi kolaylaştırır çünkü adaletle hükmetmeyenin bu memlekette iktidarda kalabilmesinin mümkün olmadığını daha evvel yaşadık, gördük."