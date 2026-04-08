TBMM Genel Kurulu... Dem Partili Koçyiğit: "Akp Grubu Süreç Yasalarını Hazırlamalı"

(TBMM) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılacak yasal adımlar için vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Yasal adımlar, milletin onurunu koruyan, devletin gücünü ve otoritesini tahkim eden bir denge üzerine inşa edilmektedir. Bu hukuki süreçte hiçbir boşluğa, ihmale veya zafiyete geçit verilmemelidir" dedi. Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise iktidara ve Meclis Başkanlığı'na süreç yasalarının hazırlanması için çağrıda bulunarak, "Meclis'in üzerine düşeni yapması, AKP grubunun süreç yasalarını hazırlaması gerekiyor. Komisyon raporunu yaptık, işimiz bitti değil, işimiz yeni başlıyor. Demokratik cumhuriyeti inşa etmek, hepimiz için de eşit, özgür, onurlu bir yaşam yaşayabileceği bir hayatı, bir sistemi var etmek bizlerin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul'daki konuşmasında, "Terörsüz Türkiye" idealinin artık bir özlem olmaktan çıkıp stratejik bir hedef haline geldiğini vurgulayarak, "Sayın Genel Başkanımızın da işaret ettiği üzere barış tek kanatlı bir kuş değildir. Terörün gölgesindeki yapıların fesih kararıyla ilk kanat çırpılmış, şimdi sıra milli iradenin tecelligahı olan bu yüce Meclis'e, yani milletin bizatihi kendisine gelmiştir" dedi.

İçinden geçilen küresel ve bölgesel hareketliliğin iç cephenin güçlendirilmesini zorunlu kıldığını belirten Akçay, yasal düzenlemelerin hızlandırılması çağrısında bulundu. Akçay, "Altını kalın çizgilerle ve kati suretle çiziyoruz ki, geldiğimiz bu tarihi olgunluk seviyesinde yasal adımların atılması hususunda artık oyalanmaya, vakit kaybetmeye gerek yoktur. İçinden geçtiğimiz küresel sarsıntılar ve bölgemizdeki jeopolitik depremler iç cephemizi tahkim etmeyi ertelenemez bir zaruret haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Günübirlik siyasi tartışmaların ötesindedir"

Komisyonlardaki çalışmaların kanun tekliflerini Genel Kurul aşamasına getirecek olgunluğa ulaştığını söyleyen Akçay, bu durumun Meclis'in tarihi misyonunu yerine getirdiğinin bir kanıtı olduğunu dile getirdi. Akçay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mesele, günübirlik siyasi tartışmaların çok ötesindedir. Lider ülke Türkiye hedefine yürürken terör prangasını söküp atmak için yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirmeliyiz. Günübirlik siyasi çekişmelerle veya bürokratik bahanelerle kaybedilecek bir zamanımız yoktur. Bizim lügatimizde barış asla bir teslimiyet, geri adım veya taviz süreci değildir. Atılacak yasal adımlar, milletin onurunu koruyan, devletin gücünü ve otoritesini tahkim eden bir denge üzerine inşa edilmektedir. Bu hukuki süreçte hiçbir boşluğa, ihmale veya zafiyete geçit verilmemelidir."

"AKP grubunun süreç yasalarını hazırlaması gerektiğine hepimiz hemfikiriz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki komisyonun çalışmalarının ardından hazırlanan raporun gereğinin yapılmasına dair değerlendirmelerini hatırlatarak bu çağrıların somut bir muhatabı ve yasal karşılığı olması gerektiğini vurguladı.

Meclis'in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Koçyiğit, özellikle iktidar partisinin atması gereken adımlara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu anlamıyla Meclis'in üzerine düşeni yapması özellikle de AKP grubunun süreç yasalarını hazırlaması ve bu konuda hızlı bir tartışma sürecinin başlaması gerektiği hepimizin hemfikir olduğu bir konu. En nihayetinde barış bekleyen bir şey değil, Orta Doğu yanıyor, yanı başımızda büyük bir savaş var. Orta Doğu'da haritalar değişiyor, hegemonik uluslararası güçler bütün bölgeyi yeniden dizayn etmek istiyor ve bütün bu altüst oluşun içerisinde tabii ki Türkiye'nin de kendi iç barışını sağlaması en önemli korunma yöntemlerinden, en önemli bir altüst oluştan sağlıklı, yara almadan kurtulmasının yolunu açıyor."

"Komisyon raporunu yaptık, işimiz bitti değil, işimiz yeni başlıyor"

Sürecin gündelik siyasi polemiklerin ötesinde, ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Koçyiğit, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir" değerlendirmesine katıldıklarını ifade etti. Geçmişte atılan adımlara değer biçilmesi gerektiğini kaydeden Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"27 Şubat'taki Sayın Öcalan'ın kendi örgütüne yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı ve arkasından yapılan bütün gelişmeler ve özellikle neredeyse yıl dönümü gelen 11 Temmuz'daki silah yakma töreninin kendisinin çok kıymetli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Herkesin eline silah aldığı bir dönemde, halkların ve inançların birbirine karşı konumlandırılmaya çalışıldığı bu konjonktürün içerisinde silahları yakmak ve gerçek anlamda barışa kapı aralamaya değer biçmek gerekiyor."

Beklentimiz barış için cesaret etmek, barış için adım atmak ve barış için yasa yapmaktır. Bu konuda hiç kimsenin sorumluluktan kaçmaması ve bugünden yarına da ertelememesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Meclis Başkanına ve iktidar partisine, AKP'ye çağrı yapmak istiyorum. Komisyon raporunu yaptık, işimiz bitti değil, aslında işimiz yeni başlıyor. Negatif barışı gerçek anlamda kurumsallaştırmak ve bu negatif barışı bir pozitif barışa çevirmek, demokratik cumhuriyeti inşa etmek, hepimiz için de eşit, özgür, onurlu bir yaşam yaşayabileceği bir hayatı, bir sistemi var etmek bizlerin boynunun borcudur."

"Bu ülkede 50 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyorsa seçim zorunluluktur"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ın asgari ücrete ara zam konusundaki "piyasayı olumsuz etkiler" yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, asgari ücretli ve emeklinin alım gücünün iki ay içinde ciddi oranda azaldığını dile getirdi.

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu hatırlatan Başarır, bu miktarın 2 bin 819 lirasının iki ayda gittiğini, en düşük emekli maaşının ise yine aynı sürede 2 bin lirasının eridiğini ifade etti. Başarır, şöyle konuştu:

"Yaza doğru giderken bu paranın, bana göre zammın fazlası gidecek. 'E, ara zam yapmayacağız.' Millet ne yiyecek Bahadır Bey, millet ne yiyip içecek? Ya, soruyorum: Ne yiyecek bu millet? Bunu sormak en doğal hakkımız değil mi?"

Bakın, son iki yılda yumurta yüzde 170 artmış, zeytin yüzde 395 artmış, dana eti yüzde 255 artmış, yağ yüzde 177 artmış, sivri biber yüzde bin artmış, çay yüzde 300 artmış, enflasyon 1,94. Ya, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sonra 'Ara zam piyasayı olumsuz etkiler'. Peki, 86 milyon, milyonlarca emekli, işçi, bu insanlar... Bakın, açlık sınırı 32 bin liranın üzerinde, dul ve yetim maaşı, en düşük emekli maaşı, asgari ücret, hepsi onun altında.

Bu ülkede 50 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyorsa seçim zorunluluktur. Arası falan yok aslında, hemen sandık gelmeli ama ara seçimden bile korkan, sandığı getirmeyen bir iktidar var. Neymiş? Seçim istemek ayıpmış. 2002'de o ayıbı niye yaptınız? DSP iktidarının üçüncü yılıydı, Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan 'Seçim de seçim, seçim de seçim' dedi, geldi ve seçimi de kazandı. O gün istediklerinizi, o gün talep ettiklerinizi bugünkü muhalefetten niye esirgiyorsunuz? Olacak şey değil gerçekten. Bakın, verilere bakın ve vicdanen kendinizi sorgulayın. Bir sokağa çıkın, bir pazara çıkın, milletle konuşun. Piyasaları etkileyen, olumsuz etkileyen en büyük unsur sizsiniz."

Kaynak: ANKA