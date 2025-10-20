TBMM Florya Sosyal Tesisleri Açıldı

TBMM Florya Sosyal Tesislerinin açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , "Bu güzel mekan, tarihi toplantılara şahitlik etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli yapıtlarından birisi. İnşallah kısa süre sonra Deniz Köşkü'nü de hep beraber açmak nasip olsun diyorum" dedi.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan TBMM Florya Sosyal Tesisleri, Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle açıldı. Törene, önceki dönem TBMM Başkanlarından Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM ihtisas komisyonlarının başkanları, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri ve TBMM personeli katıldı.

'BU ESERLERİN YAŞATILMASI GEREKİYOR'

Burada bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle bir döneme tanıklık eden, bu güzel eseri tekrardan ihya eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve Başkanlık Divanı başta olmak üzere, önceki başkanımıza, genel sekreterimize ve teknik anlamda destek veren TOKİ başta olmak üzere bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bu eserlerin yaşatılması gerekiyor. 50 sene sonra 100 sene sonra da buranın nasıl kullanıldığını ve bundan sonra nasıl kullanılacağını görerek, kullanarak bir şekilde buralardan istifade etmek gerekiyor. Ben bir kez daha bu eserin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNDE ÖNEMLİ YAPITLARINDAN BİRİSİ'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul'un önemli mekanlarından birisi. İçinde bulunduğumuz mekanda özellikle cumhuriyet dönemi tarihimiz bakımından önemli bir mekan. Gerçekten bu dönemden, cumhuriyet döneminden sonraki asırlara kalacak önemli yapıtlardan birisi. Ebat itibariyle küçük olmakla birlikte bu zannediyorum Türkiye'de suyun üzerinde inşa edilmiş ilk köşktür. Bu bakımdan fevkalade önemli, bugüne kadar ciddi şekilde çalışmalar yapıldı. Belli ilerlemeler kaydedildi. Gerçekten sonraki nesillere kalacak önemli bir eser. Ümit ederim en güzel şekilde, en kısa zamanda Deniz Köşkü'nün de tamamlanması nasip olur ve Atatürk Deniz Köşkü halkımızın ziyaretine açılmış olur. Göreve geldiğim andan itibaren defaatle burayı ziyaret ettim. Arkadaşlarımızın çalışmalarını hızlandırmak için gayret sarf ettik. Başta Milli Saraylar Bilim Kurulu olmak üzere yüklenici firmamız ve TOKİ ile burada fevkalade güzel bir koordinasyon sağlandı, işler hızlandırıldı. Hatta hatırlıyorum, ilk geldiğimizde tuğlaların bile tarihi eser olduğunu ortaya koydu Bilim Kurulu. Tuğlalar bile tek tek numaralandırılarak, tekrar kullanılmak üzere tasnif edildi. Güzel bir restorasyon çalışması bitirildi ve bugün itibarıyla özellikle son dönemde biraz da fazla baskı yaptığımızı biliyorum, arkadaşlar haklarını helal etsin. Özellikle bizim idari teşkilatımızın değerli çalışanları olmak üzere TOKİ, Milli Saraylar Başkanlığı, hep beraber yoğun bir çalışmayla iş bu noktaya geldi ve bundan sonra da inşallah milletvekillerimizin hizmetinde olacaktır. Güzel bir mekan, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenabı Allah İstanbul'a, İstanbul halkına bu eseri hayırlı kılsın. Bu güzel mekan, tarihi toplantılara şahitlik etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli yapıtlarından birisi. İnşallah kısa süre sonra Deniz Köşkü'nü de hep beraber açmak nasip olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.