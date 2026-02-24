Haberler

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyon kentte düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından ihya çalışması tamamlanan camiyi ziyaret ederek, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yunus Sezer, Komisyon Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Komisyon Üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal yer aldı.

Edirne Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nı da gezerek vatandaşlarla sohbet eden heyet, Edirne Belediyesi tarihi binasını da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu