TBMM Dışişleri Komisyonu Heyetinden Ürdün Temsilciler Meclisinde önemli görüşmeler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay liderliğindeki heyet, Ürdün temasları kapsamında ilk olarak Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı ile bir araya geldi, devamında ise Ürdün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ile toplantı yaptı.

İlk olarak Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Mazin el-Kadı, Oktay ve TBMM Dışişleri Komisyonunda yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'ndan oluşan heyeti kabul etti.

Oktay, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını getirdiklerini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasında devlet başkanları, bakanlıklar ve parlamentolar nezdindeki işbirliğinin sürdürülmesi ve aynı sıklıkla devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en son yaptığımız parlamentolar arası toplantı son derece önemliydi. 80'in üzerinde meclis başkanı katıldı. Antalya Diplomasi Forumu bölgesel sorunları tekrardan değerlendirme fırsatı sundu."

Oktay, Ürdün'ün ticari alanda potansiyelinin çok yüksek olduğunu, bu alanda Türkiye ile işbirliğinin güçlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden gündeme getirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Oktay, şöyle konuştu:

"Önceki görevim döneminde Sayın Başbakanla da bu konuları konuştuğumuzu hatırlıyorum. O zaman serbest ticaret anlaşması konusunda dengenin sağlanması ile alakalı bazı endişeler vardı. Geldiğimiz noktada belki diğer ülkelerle olan serbest ticaret anlaşmaları gibi Türkiye ile de serbest ticaret anlaşmasının yeniden gündeme getirilmesi faydalı olabilir. Tekrardan değerlendirilebilir diye düşünüyoruz."

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Heysem ez-Ziyadin ile toplantı

Ürdün Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Heysem ez-Ziyadin de, Oktay ve beraberindeki heyetin davetlerini kabul ederek Ürdün'ü ziyaret ettikleri için çok memnun olduklarını söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki güçlü bağlara vurgu yapan Ziyadin, "Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde katetmiş olduğu uzun ve başarılı yolu hepimiz yakinen takip ediyoruz ve değerli buluyoruz. Özellikle politik, sanayi ve ticaret alanlarındaki başarılar hepimizin takdirine şayan. Bu bağlamda Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel anlamda da başarıları zaten gözle görülen bir durumda." ifadelerini kullandı.

Ürdün halkının Türk halkına büyük saygı, sevgi ve muhabbet beslediğini belirten Ziyadin, Filistin davası, Gazze ve Kudüs konusundaki cesur duruşu dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi.

TBMM ve Ürdün Temsilciler Meclisi arasında yapılacak bir mutabakat zaptıyla iki meclisin dışişleri komisyonları arasındaki bağlantının hız kazanacağına inandığını söyleyen Ziyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Başkan Fuat Beyin gerçekten anlatılması zor bir kariyeri bulunmakta. Gerçekten çok önemli yerlerde kendisi görev aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak 2018 ile 2023 yılları arasında görev yapmış olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu görevi sırasındaki tecrübe ve deneyimin bizlerin ilişkilerinde; iki parlamento arasında yapılacak işbirliği konularında da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."