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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Kuzey Makedonya'da açıklamalarda bulundu Açıklaması

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Kuzey Makedonya'da açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Makedonya'da Türkiye'ye karşı çok yoğun bir ilgi olduğunu görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Makedonya'da Türkiye'ye karşı çok yoğun bir ilgi olduğunu görmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Oktay, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e düzenlediği resmi ziyaretinin 2. gününde, Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından Cumhurbaşkanlığı binasında kabul edildi.

Fuat Oktay daha sonra, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Üsküp'teki okullarını ziyaret etti ve burada ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileriyle görüştü.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Davkova ile Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Görüşmede ülkedeki Türk toplumunun yaşadığı sorunları, Kuzey Makedonya'nın ileriye dönük planlarında Türkiye'nin rolünü değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini hem Sayın Cumhurbaşkanına (Davkova) hem de onun nezdinde tüm Kuzey Makedonya halkına bir kez daha ifade etmiş olduk." dedi.

İki ülke arasında farklı alanlarda işbirliklerinin olduğuna değinen Oktay, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin oluşturulması noktasındaki düşüncelerini Davkova'ya ilettiklerini söyledi.

Oktay, "Kuzey Makedonya'da Türkiye'ye karşı çok yoğun bir ilginin olduğunu görmekten son derece mutluyuz. Bu ilgi sadece tarihten gelen bir ortak miras, kültür ve birliktelik bir akrabalık ilişkisi ama onun üzerine kurulan ve geleceğe taşınmak arzusu olan bir ilişki, bir ilgi olduğunu da görmekten de mutluluk duyduk." diye konuştu.

"Bize Türk toplumunu ziyaret edeceklerini ifade ettiler"

Davkova'nın Türk toplumuna karşı çok yoğun ve sıcak ilgisinin olduğunu kaydeden Oktay, "Bize Türk toplumunu ziyaret edeceklerini ifade ettiler." dedi.

Oktay, ülkedeki Türk toplumunun özellikle merkezi hükümette, yerel yönetimlerde ve ülkenin farklı kurumlarında hakça temsili boyutunda sorunlarının olduğunu, altyapı, Türkçe eğitim, temiz suya erişim sorunlarının yaşandığını vurgulayarak, Kuzey Makedonyalı yetkililerin bu hususlarla ilgileneceklerini ifade etti.

Oktay temaslarında, bölgesel konulara, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan sorunlara, Rusya-Ukrayna savaşına, Suriye ve Balkanlar'da yaşanan gelişmelere değindiklerini dile getirdi.

Üsküp'teki temasları kapsamında TMV'nin okullarını da ziyaret ettiklerini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Harika işler çıkarıyorlar. Kuzey Makedonya ve aynı zamanda Balkanlarla Türkiye arasındaki güçlü köprünün de aslında en güçlü direklerinden birini oluşturuyorlar ülkede. Yine ülkenin anayasası ve kanunlarıyla tamamen ve ülkenin kültürü ile de iç içe bütünleşmiş durumda bir yapı. Halkbank'ı yine burada ülkenin ikinci büyük bankası olarak görmekten duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla aktif büyüklüğü itibariyle de yine ülkenin en ciddi bankalarından birisi. Türkiye'deki iş dünyasını Kuzey Makedonya'ya davet etmeyi arzu ederim çünkü geleceğe dönük yine Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini yürüten bir ülke Kuzey Makedonya. Dolayısıyla burada yer almak gerekir. Hiçbir konuda geç kalınmış değildir."

Kuzey Makedonya'da ciddi Türk yatırımcıların bulunduğunu vurgulayan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığının ve hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Bununla ilgili ülke liderleri, hükümetler ve bakanlar nezdinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Oktay, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının katkı sağlamasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Oktay, "250 binin üzerinde karşılıklı hem her iki ülkeden birbirine ziyaretler var. Bu da artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Osmanlı eseri Kurşunlu Han'ın canlandırılması vurgusu

Oktay, Üsküp'teki tarihi Osmanlı eseri Kurşunlu Han'ın canlandırılmasının Kuzey Makedonya ve Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Üsküp Büyükelçiliğinin ülkede ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Oktay, Kuzey Makedonya'daki tüm toplumların Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine yakınlık duyduğunu belirtti ve bu konuda Büyükelçi Fatih Ulusoy'a teşekkür etti.

Oktay ayrıca, Üsküp yakınlarındaki Türk köyü Cvetova'ya da gideceklerini belirterek, "Orada bizi bekliyorlar. Yine soydaşlarımızla hasret gidereceğiz. Türkiye'den buraya selam getirdik. Buradan da Türkiye'ye selam götüreceğiz." diye konuştu.

Bu arada Oktay, Kuzey Makedonyalı Türk milletvekilleri Salih Murat, Beycan İlyas ve Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç ile bir araya geldi.

Fuat Oktay'a temaslarında, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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