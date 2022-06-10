TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ın İngiltere temasları - Haberler

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında, tarım, teknoloji, savunma sanayi, finansal ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliği dahil iki ilişkilere ilişkin birçok konunun gündeme geldiğini bildirdi.

Kılıç, İngiltere'deki temaslarına ilişkin Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat'ın daveti üzerine Londra'ya geldiğini belirten Kılıç, mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin NATO genişlemesi konusundaki hassasiyetlerini aktardıklarını belirtti.

Kılıç, ziyaret kapsamında, İngiliz Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Sir Jeffrey Donaldson ile iki ülke parlamenter ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını kaydetti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ayrıca, İngiltere'de eğitim gören bursiyer öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya geldiğini artardı.

"NATO'nun genişleme süreciyle ilgili Türkiye'nin görüşlerini aktardık"

Kılıç, görüşmelerde NATO'nun genişleme sürecinin de gündeme geldiğini işaret ederek, "Ülkemizin ve hükümetimizin, bu noktada meclisimizin de buraya gelmeden önce yaptığımız görüşmeler doğrultusunda görüşlerini aktarma imkanımız oldu. Elimize, net bir resim çizme ve durumu anlatma fırsatı geçti." dedi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler bağlamında bazı konuların da ele alındığını söyleyen Kılıç, "İkili ticarette farklı ticari branşlarda, bunların içerisinde tarım, teknoloji, savunma sanayi, finansal iş birliği ve uluslararası kuruluşlardaki iş birliği dahil görüş alışverişinde bulunma imkanımız oldu." diye konuştu.

"Türkiye'nin ürettiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla ilgili yüksek farkındalık var"

Kılıç, görüşmelerde gündeme gelen savunma sanayi konularına ilişkin, "(Türkiye'nin ürettiği) Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıyla alakalı yüksek bir farkındalığın olduğunu bütün görüşmelerde müşahede ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet kararı gerektiren konularla ilgili bağlayıcı anlamda bir açıklamada bulunamayacağına işaret eden Kılıç ancak savunma sanayi konusunda İngiltere tarafında ciddi manada farkındalığın ortaya çıktığını gözlemlediğini bildirdi.

Kılıç, "Ankara-Londra arasında birçok konunun hızlı şekilde ilerletilmesi ve yeni konuların da gündeme gelmesi konusunda ciddi bir istek var." ifadesini kullandı.

"Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi de gündemde"

Ayrıca, Kılıç, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Temel unsur oluşturan bir anlaşma ama genişletilmesi de gündemde. Hatta gündemden de öte bir an önce gündeme alınıp da tekrar bir anlaşma sağlanabilmesi için bazı konular var. Bu çerçeveye baktığımız zaman, ticaret anlaşmasının çok kapsayıcı bir şekilde farklı branşları da içine alabilecek noktada değerlendirmesi olabilecek."

"Siyasetin terörle işi olmamalı"

Kılıç, Avrupa'daki farklı ülkelerde terör örgütü PKK'nın, zaman zaman farklı isimlerle gösteri ve yürüyüşleri gündemine taşıdığını belirterek, bu örgütlerin hareket alanıyla ilgili bir çifte standart olduğunu dile getirdi.

Akif Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da (İngiltere'de) terör örgütünün, PKK'nın elebaşısı, paçavraları yasaktır. Bu işin resmi olarak bizim açımızdan bakışımızdaki durumu, biz bunu kabul etmiyoruz. Birebir görüştüğümüz kişiler, milletvekilleri olsun, özellikle bölgeyi bilen ve bizi tanıyanların da siyasi hassasiyetleri var. Bu hassasiyet de hafif bir hassasiyet değil."

Kılıç, ancak siyasetin içerisinde de bu konuda birtakım radikal unsurların olduğunu ve terör örgütünün gösterilerine destek verdiğini belirterek "Siyasetin terörle işi olmamalı. Bu açıdan baktığımız zaman, bizi anlayan, destekleyen, duruşumuzu anlayan çok sayıda milletvekili varken bir de azınlık var." diye konuştu.

Ülkelerin terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, tamamını terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Bizim tek beklediğimiz şu, terör örgütleri arasında ayrım olmaz. Terör örgütü, terör örgütüdür." değerlendirmesinde bulundu.