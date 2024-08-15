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Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine seslenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın zamanda Gazze'ye gideceğini belirtti.

"YA ZAFER YA ŞAHADET"

"Önümüzde başka bir çözüm kalmadı" diyen Abbas, "Ben, Filistin liderliğindeki kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldım, bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Bunun bedeli hayatımız da olsa benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz: Ya zafer ya şehadet... Burada bu makamda uluslararası bir platformda konuşuyorum. Bütün Arap ve İslam liderlerini, BM yetkililerini bu insani görevi birlikte yerine getirmeye çağırıyorum. Amaç barış işe bunu yapalım diyoruz. Güvenlik kuruluna da çağrıda bulunuyorum; uygulanmayan 80 kararı veren kurula sesleniyorum: Bizler Gazze'den sonra Kudüs-ü Şerif'e yöneleceğimizi söylemek istiyorum. Ebedi başkentimize gideceğim" ifadelerine yer verdi.

Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim

"BM'DE TAM ÜYELİĞİ ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamasının devamında Filistin'in daha fazla tanınması için çalıştıklarını ifade eden Abbas, "149 devlet bizi tanıdı. Onları ise 50 devlet tanıdı. Biz bunu devam ettireceğiz. En sonuncusu Ermenistan'dı. Bu tür tanımaların devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. BM'de tam üyeliği elde etmek istiyoruz. 14 milyon nüfusa sahibiz biz. 2012 yılında bizler gözlemci üye sıfatını Genel Kurul'da çıkarmayı başardık. O sırada bile ABD, bunu gerçekleştirmemek için elinden geleni yapmıştı ama başarısız olmuştu. Bizler 120'den fazla anlaşmaya taraf olmayı başardık. Diğerlerine de katılacağız, bu bizim hakkımız" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Tbmm Genel Kurulu Benim Hayatım Mahmud Abbas Filistin Gazze Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Savas Ozturk:

Gidebilirsin Hoşçakal

129
107
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Furkan inci:

türkiye olarak tek derdimiz buydu sagolun bravo

119
96
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Gündüz Çilekaroğlu:

Türk kardeşlerimi? Bu arkadaşın şimdiye kadar Türkiye’nin yanında durmadığı verdiği kararların hep karşısında olduğu bir Filistin devleti olduğunu hatırlatırmı

143
34
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MÜCAHİD:

Allah gazzeli müslüman kardeşelrimizin yardımcısı olsun ve muhafaza etsin.

141
15
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Baba Yabgu:

Herkes gidiyor da daha yola çıkan görmedim

94
24
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Nevzat Grgn:

Bugüne kadar gitmemiş şimdi gidecek,

90
20
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Ali Tokgönül:

Tabi yaaaa , lider dediğin böyle olur . Hadi babaaaa, Allah işini gücünü rast getirsin . Yalnız birileri bi yerde namaz kılacaktı sözünde duramadı aman seninki de öyle olmasın . Haydi Abbas vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam /

72
36
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Sonby Erdm:

nokur tüm kardeşlerini al git bekleme bence

50
16
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Karahan Elmas:

Yav he

42
23
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Mehmet Uçar:

kopyacılar...

32
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