Süreç Komisyonu "Ortak Yazım Ekibi" Toplandı... Feti Yıldız: "Umut Hakkı Başlık Olarak Olmasa da AİHM Kararları Üzerinde İçerik Olarak Olacak"

Güncelleme:
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanan raporda umut hakkının yer alacağını ifade etti.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Raporda umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinde içerik olarak olacak, mutlaka olacak" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Başkanlık binasında toplandı.

Ortak rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız, "Oy birliği zemini çıkar mı tamamen uzlaşabilir misiniz?" sorusunu, "Biz istiyoruz çok istiyoruz ama olmayabilir de..." diye cevapladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullarını'nın, "umut hakkının raporda mutlaka olması gerektiği" yönündeki açıklaması hatırlatılarak, "Raporda direkt Umut hakkına atıf mı yapılır yoksa AİHM kararları üzerinden mi bir yorum yapılır?" sorusuna Yıldız, "İçerde konuşalım arkadaşlarla da... Umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinde içerik olarak olacak, mutlaka olacak" dedi.

Feti Yıldız, bir gazetecinin, "'Eve dönüş yasası' gecikir mi yoksa Meclis'te bu ilkbaharda görür müyüz?" sorusu üzerine, "Yasanın adını da koymuşsunuz" dedi. Gazetecinin, "Öyle tarif ediliyor" sözlerine karşılık Feti Yıldız, "Kim tarif ediyor? Olur inşallah ya durun bakalım" yanıtın verdi.

Toplantının çıkışında daha net ifadeler söylenebileceğini belirten Yıldız, "Şimdi afaki şeyler söylemeyelim. Çıkışta netleştiririz" dedi. Feti yıldız, ayrıca bugünkü ortak rapor yazımı toplantısının son toplantı olmasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

