TBMM'de 'Ulak' Tartışması: İYİ Parti ve Başkanvekili Buldan Arasında Gerilim

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında yaşanan "Ulak" tartışmasında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Buldan'a destek verdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de, "Biz bu hakaretleri de saldırganlığı da kabul etmiyoruz. Artık geçmişin dili, yaklaşımıyla yol alınamadığını hepimiz öğrenmiş olmalıyız. Gelin, siz de oturun o masaya çünkü o masada memleket meselesi konuşuluyor. Hala o masayı devirmeye çalışamazsınız. Biz bu yola baş koyduk, ya barış olacak ya barış olacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın medyanın diline dair yaptığı eleştiriler üzerinden "Ulak" tartışması yaşandı. İYİ Parti Grubu ile TBMM Başkanvekili Buldan ve DEM Parti Grubu arasındaki atışmalardan sonra yükselen tansiyon Grup Başkanvekillerinin açıklamalarıyla düştü.

MHP'li Akçay'dan Buldan'a destek

Tartışmaya dair açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Buldan'a yönelik ifadeleri doğru bulmadığını belirterek, "TBMM'de milletvekilleri olarak her tartışmayı kendi mecrası içerisinde yürütmeyi ve devam ettirmeyi daha faydalı görüyorum. Biraz önce Meclis Başkanvekilimiz Sayın Pervin Buldan'ı şahsen hedef alan ifadeleri tasvip etmediğimi ve doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Bizim Terörsüz Türkiye başlığıyla ifade ettiğimiz süreç, milli ve tarihi bir hedef olarak menzile doğru ilerlemektedir. Tüm millet olarak 40 yıl boyunca çok ağır bedeller ödedik. On binlerce canımızı, şehidimizi toprağa verdik. Yetti artık, bu acıları bir 40 yıl daha yaşamayalım diyoruz. Acıları unutmayalım ama yarıştırmayalım da" diye konuştu.

Temelli: Gelin, siz de oturun o masaya çünkü o masada memleket meselesi konuşuluyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Çömez'in sözlerine tepki göstererek İYİ Partilileri de sürece destek vermeye davet etti. Temelli, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaşadığı bunca sorun varken sürekli olarak burada bir şiddetin diliyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz bu hakaretleri de saldırganlığı da kabul etmiyoruz. Burası artık barışın meclisi olmak zorundadır. Bizim yegane amacımız ülkenin en temel sorunu olan Kürt meselesinin demokratik çözüme kavuşmasıdır. Artık geçmişin dili, yaklaşımıyla yol alınamadığını hepimiz öğrenmiş olmalıyız. Bu umudun peşinden gitmek zorundayız. Artık o masada yeriniz var. Gelin, siz de oturun o masaya çünkü o masada memleket meselesi konuşuluyor. Hala o masayı devirmeye çalışamazsınız. Biz bu yola baş koyduk, ya barış olacak ya barış olacak."

TBMM'nin siyasi müktesebatların sözünü eksiksiz söyleyeceği yer olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tartışmaya ilişkin, "Birbirimizin sözünü söyletmeme gibi bir durum içerisinde olamayız ancak bunun yanında her birimizi birbirimizin müktesebatına saygı göstermek, makamlara saygı göstermek, üslubumuzu buna göre ayarlamak zorundayız. Hiç kimse sözünü bir sözcük eksik söylemesin ama burası nitelikli bir tartışma ortamı olma özelliğini de sürdürsün" dedi.

Usta: Kendi hezeyanlarıyla burayı şov alanına çevirmelerine müsaade etmeyeceğiz

Hiçbir milletvekilinin TBMM Başkanvekilliği makamına had bildirme usulünde olamayacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Buldan'a destek vererek şöyle konuştu:

"Hiçbir milletvekilinin TBMM Başkanvekilliği makamına böyle bir had bildirme usulünde olmayacağını özellikle söylemek istiyorum. Böyle bir usulü hiç görmedik, bundan sonra da umarım görmeyiz diye vurgulamak istiyorum. Atatürk'ün bıraktığı bir görevdesiniz şu anda, şahsa olmasa bile makama ve şahsa da hassasiyetle davranılmalı. Bunu hiçbir milletvekilinin unutmaması gerekir diye düşünüyorum. Milletin bize verdiği yetkiyi doğru kullanmakla yükümlüyüz. Terörsüz Türkiye sürecinin dışında kalıp, sonra da 'Biz neden yokuz' diyerek kendi hezeyanlarıyla burayı şov alanına çevirmelerine müsaade etmeyeceğimizi defaatle söylemek istiyorum."