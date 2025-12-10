TBMM'de Stajyer Kız Çocuklarına Cinsel İstismar İddiası... Dem Parti, Kadın Milletvekillerinden Oluşan Komisyon Kurulmasını Önerdi

(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı iddialarına tepki gösterdi. Milletvekilleri olarak çocuklara karşı sorumlu olduklarını belirten Koçyiğit, kadın milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulmasını önererek, "Ancak böyle bir komisyon süreci çok yönlü araştırabilir ve gerçek anlamda çocukların haklarını da koruyabilir" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sürerken, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldığı iddiası tartışıldı.

Dem Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu ülkede çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışın her yerde hakim olması gerekiyor" dedi. Bu anlayış ihmal edildiği için TBMM çatısı altında çocuklara yönelik suçların işlenebilir hale geldiğini kaydeden Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Onun için burada bulunan 600 milletvekili olarak çocuklara karşı sorumluyuz. Çocukların haklarını korumakla mükellefiz. Bu Meclis'in kendisi, burada bulunan her bir milletvekilinin kendisi çocuğun üstün yararını gözetmek zorundadır. Bu vahim olayda da gerçekten etkin, şeffaf bir soruşturma sürecinin yürütülmesi ve bunu yapanların adalet önüne çıkarılıp yargılanması konusunda da DEM Parti grubu olarak takipçisi olacağız. Biz DEM Parti olarak sadece idari bir soruşturmayla yetinmek yerine bütün partilerin kadın milletvekillerinden oluşan bir komisyonu da buradan bütün Meclis'e, Divan'a ve Meclis Başkanlığı'na da teklif ediyoruz. Ancak böyle bir komisyon süreci çok yönlü araştırabilir ve gerçek anlamda çocukların haklarını da koruyabilir."

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bingöl sadece idari değil adli soruşturmanın da olması gerektiğini söyleyerek, "Bu çirkinliğe bulaşanlar başka varsa bir an önce tespit edilip gereğinin yapılması hepimizin ortak dileğidir" dedi. Bingöl, Koçyiğit'in komisyonla ilgili önerilerinin de kurullar tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Başarır: Bizlere yakışan gerçek suçluları kanuna teslim edip davayı da takip etmektir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da partisinin olayı takip edeceğini belirterek, taciz iddiasının idari ve hukuki tüm yönleriyle araştırılmasını istediklerini söyledi. Başarır, "Olayın Meclis'te olması ya da İstanbul Erkek Lisesi'nde olması ya da bir evde olmasının hiçbir önemi yoktur. Vahim bir olaydır. Meclis'e ve bizlere yakışan bu olayı tüm yönleriyle araştırıp, gerçek suçluları kanuna teslim edip davayı da takip etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, ki tüm grupların böyle düşündüğünü biliyorum, bu konuda kamuoyu rahat olsun" dedi.

Ekmen: Mağdurların birden fazla olması olayın vehametini arttırmıştır

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de en sert şekilde konunun üzerine gidilerek aydınlatılması, incelenmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ekmen, "Bu fiilin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşmiş olması, anlaşıldığı kadarıyla bir süre devam etmesi, faillerin ve mağdurların birden fazla olması olayın vehametini artırmıştır" ifadesini kullandı.

DEM Partili Koçyiğit'in komisyon önerisini anlamlı bulduğunu söyleyen Ekmen, "Ama bu incelemenin müştekinin beyanıyla sınırlı kalmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yıllarda staj veya başka bir gerekçeyle gelen kız çocuklarının üzerinde de benzer sıkıntılar yaşanıp yaşanmadığı geniş kapsamıyla incelenmelidir" diye konuştu.

Çömez: Bir kişinin görevden alınması önemlidir ama yeterli değildir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, çocuk istismarının insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Çok vahim, çok ağır bir suçtur" ifadesini kullandı. "Bunun parlamento çatısı altındaki bir kurumda gerçekleşmiş olma iddiası bu vahameti giderek arttırmaktadır" diyen Çömez, haberlerde olayın sistematik bir şekilde sürdüğünün aktarıldığına işaret etti.

Kurumsal bir ihmalin olduğuna dikkat çeken Çömez, "Bu çocukları buraya staj için gönderen kurumların da takip eksikliği var. Bunun parlamentoda yaşanıyor olma iddiası devletimize, milletimize emanet edilmiş yavruların, bir Bakanlık tarafından staj marifetiyle emanet edilmiş yavruların, başına gelmiş olması, sistematik ve mütemadiyet içermesi münasebetiyle son derece ciddidir. Bir kişinin görevden alınması önemlidir ama yeterli değildir. Mutlaka bu olayların ciddi bir şekilde araştırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk, olmaya birlikte devam edeceğiz

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da MHP grubu olarak yaşanan olayı kınadıklarını belirterek, "Bizim grup olarak sadece çocuk istismarına değil her türlü istismara karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ancak bir an önce gerekenlerin tam yapılıp, gerek yargı önünde gerekse Genel Sekreterliğimiz nezdinde bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Sekreterliği'nin bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamayı anımsatarak, 4 Aralık itibarıyla ilgili kişinin görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

Akbaşoğlu, "Bu konuda bu disiplin soruşturmasının sonucuna göre de yargı yolu söz konusu olabilecek. Dolayısıyla hem idari anlamda disiplin soruşturması hem de yargı boyutu itibarıyla Genel Sekreterliğimizde, bütün parti grupları olarak özellikle de AKP grubu olarak, bu konunun yakın takipçisi olarak ne gerekiyorsa, bunun cezalandırılmasıyla ilgili de hep beraber bu duyarlılığı ortak olarak ortaya koyacağız. Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk, olmaya birlikte devam edeceğiz" dedi.