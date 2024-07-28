Üye Girişi
Haberler

TBMM'de Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Tasarısı Tartışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı görüşmelerinde AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, hayvanları kısırlaştırmada izni alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu düşünceye karşı çıkarak yasayı eleştirdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısı görüşmelerinde AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, hayvanları kısırlaştırmada izni alınması gerektiğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Maşallah çok yaratıcı milletvekilleriniz var, 'kısırlaştıralım' dediğimizde 'köpekten izin alacak mısınız' diyor. Bu kadar hayvan hakları düşünecekseniz bu yasayı yırtıp atın" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin' geneli üzerine görüşmeler devam ediyor.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Hani tek çözüm kısırlaştırma diyorsunuz ya, kendilerinin izni olmadan hayvanları kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz, bu hakkı size kim veriyor. Üreme hayvanlar için bir hak değil mi?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mertoğlu'nun sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu Meclis'te hiç olmayan bir şeyi yaptınız ama siz bu insanları komisyonlara getirerek hayvanserverler o insanlar arasında bir çatışma yaratmak istediniz. Maşallah çok yaratıcı milletvekileriniz var, 'kısırlaştıralım' dediğimizde 'spiral takalım' diyor ya da 'köpekten izin alacak mısınız' diyor. Bu kadar hayvan hakları düşünecekseniz bu yasayı yırtıp atın."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Tbmm Genel Kurulu Harun Mertoğlu Milletvekili AK Parti Rize Politika Güncel Haberler

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi

 Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title