TBMM'de RTÜK Üyeleri Yeniden Seçildi

TBMM'de RTÜK Üyeleri Yeniden Seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine AK Parti'den Hasan Davulcu, CHP'den Tuncay Keser ve İYİ Parti'den Ahmet Can Buğday seçildi. Yeniden seçilen üyeler ile birlikte RTÜK'teki yeni dönem başlamış oldu.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser, İYİ Parti kontenjanından da Ahmet Can Buğday seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK'te görev süresi dolan üyeler yerine yeniden seçim yapıldı. AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu ve Erhan Güven, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve Ahmet Kılınç, İYİ Parti kontenjanından ise Ahmet Can Buğday ve Emir Erdoğan RTÜK üyeliği için aday gösterildi.

6 yıllık görev süresini tamamlayan CHP kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Tuncay Keser ile İYİ Parti kontenjanından mevcut RTÜK üyesi Ahmet Can Buğday yeniden RTÜK üyesi olarak seçildiler. AK Parti kontenjanından ise görev süresi dolan Nurullah Öztürk'ün yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Hasan Davulcu, RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Genel Kurul'da yapılan gizli oylama sonucunda CHP kontenjanından Tuncay Keser 339 oy, Ahmet Kılınç 51 oy; AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu 387 oy, Erhan Güven 14 oy; İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday 307 oy, Emir Erdoğan 56 oy aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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