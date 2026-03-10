TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı "Orta Doğu" Gündemli Birleşim 4,5 Saat Sürdü

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerine, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptığı birleşim toplam 4,5 saat sürdü.

TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında "Orta Doğu'daki gelişmeler" gündemiyle toplandı. Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan birleşimde, TBMM İç Tüzüğü'nün 59. maddesi uyarınca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kapalı oturumda bilgilendirme yapması oylandı ve kapalı oturuma geçildi. Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.

Bakanlar Fidan ve Güler'e bilgilendirme için 30'ar dakika süre verildi. Bu sürelerin tamamlanmasından sonra birleşime yarım saat ara verildi. Daha sonra başlayan oturumda, gruplar ve grubu bulunmayan partiler adına konuşmalar yapıldı.

Oturum devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerine Tören Salonu'nda vereceği iftar için ayrıldı. Bu sırada birleşimi TBMM Başkanvekili Pervin Buldan yönetti.

Kapalı oturum saat 19.10'da sona erdi. Kapalı oturum, verilen ara dahil 4,5 saat sürdü.

Kaynak: ANKA