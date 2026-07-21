TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nun Görev Süresi Bir Ay Uzatıldı

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyonda oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda komisyonun görev süresi bir ay uzatıldı.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonda Başkan Beyazıt, 17-18 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin bilgi verdi. Beyazıt, Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik öğretmenin yaşamını yitirdiği olayla ilgili İstanbul Valisi, vali yardımcıları, Çekmeköy Kaymakamı, il ve ilçe müdürleri, okul idarecileri ile öğretmenlerin katılımıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beyazıt, olayın meydana geldiği gün ve sonrasında yürütülen süreç ile alınan tedbirler hakkında kurum yetkililerinden detaylı bilgi aldıklarını belirterek, İstanbul'da çocukların güvenliğini esas alan çalışmalar, güvenli okul ortamlarının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar, dijital risklerle mücadele kapsamında yürütülen kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etti.

"ÇOK BOYUTLU TOPLUMSAL BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okullarda meydana gelen şiddet olaylarının münferit güvenlik sorunları olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Beyazıt, "Karşımızda çocukların yaşam hakkını, güvenli eğitim hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren çok boyutlu ve toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Adalet Bakanlığı'ndan beklentilerinin çocuk adalet sisteminin cezalandırma, koruma ve rehabilitasyon boyutlarının birlikte değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Beyazıt, çocukların ağır şiddet olaylarına karışmasına yol açan koşulların belirlenmesi, sosyal incelemelerin güçlendirilmesi, silaha erişimde yetişkin sorumluluğunun ortaya konulması ve çocukların yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Beyazıt, çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerine erişilebilirliğin artırılması, risk işaretlerinin erken belirlenmesi ve olaylardan etkilenen çocuklara uzun süreli psikososyal destek sunulmasının önem taşıdığını söyledi.

Şiddet davranışının tek başına bir ruh sağlığı sorunu olarak görülemeyeceğini belirten Beyazıt, keskin davranış değişiklikleri, kendine veya başkasına zarar verme ifadeleri ile kriz belirtilerinin zamanında değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Beyazıt, okullar ile çocuk ve ergen ruh sağlığı birimleri arasında hızlı ve işleyen bir yönlendirme sistemi kurulması gerektiğini kaydetti.

Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar sunum yapacak.

Kaynak: ANKA