TBMM'de Öğrencilere İstismar Davası... Asu Kaya: "Bir Çocuk 'Rahatsız Ediliyorum' Dediğinde Karşısına Sadece Adalet Çıkmalıdır"

(ANKARA) - "TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar" iddialarına ilişkin davanın duruşmasını izleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Bir çocuk 'rahatsız ediliyorum' dediğinde karşısına sadece adalet çıkmalıdır. Ama çocukların karşısına maalesef sadece korkutma, baskı ve sessizlik çıktı" dedi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın Ankara Adliyesi'ndeki duruşmasını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve bazı CHP milletvekilleri, kadın örgütleri temsilcileri de izledi.

Adliye önünde açıklama yapan Gökçe Gökçen, "Bugün maalesef bir kez daha, bütün bu davalarda gördüğümüz sistematik bir savunma, hatta bir saldırı yöntemiyle yeniden karşı karşıya kaldık. Ne oldu bugün? Yine çocuğun rızası sorgulandı. 18 yaşının altındaki çocukların rızası olmaz. Bunu her seferinde söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Çocuğun rızası diye bir şey söz konusu değildir. Çocukların, kız çocuklarının; taciz dolu mesajlar alan, dokunularak, fiziksel temasla taciz edilen kız çocuklarının herhangi bir rızası söz konusu olamaz" diye konuştu.

Bütün bu tür davalarda olduğu gibi bu davada da "Neden ilk anda şikayet etmedi" diyen, sorgulayan, çocuğun ifadesinde açık aramaya çalışan, tekrar tekrar ifade aldırmaya çalışan bir karanlıkla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Gökçen, 4'ü tutuklu yargılanan 5 sanığın tamamının artık serbest bırakıldığını hatırlattı.

"Bu karanlığı hep birlikte sorgulamak zorundayız"

Hakimin kararını açıklarken, "Dosyada deliller toplandı. Başka toplanacak delil yok. ve kaçma şüphesine dair de herhangi bir bilgi yok" dediğini aktaran Gökçe Gökçen, şöyle konuştu:

"Peki, madem Türkiye'de tutukluluk ve tahliyeler bu koşulların oluşup oluşmamasına göre işliyor, o zaman biz ne yaşıyoruz Allah aşkına? Diğer mahkemelerde, siyasi davalarda, bugün Silivri'de görülen davalarda ne yaşıyoruz acaba? Her nasılsa, nasıl bir siyasi tercih, nasıl bir yargısal -sözde yargısal- tercih yapılıyor da nasıl oluyorsa; nerede olduğu belli olan, iftiraya uğrayan siyasetçiler cezaevinde tutulurken, istismarcılar bugün 'deliller toplandı' denilerek serbest bırakılıyor. Bu karanlığı sorgulamak zorundayız. Bu durum, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, hatta idari bir şekilde araştırmalar yeterince yapılmamışken, faillere cesaret verecek bir biçimde gerçekleşebiliyorsa; yeterli tedbirler alınmıyorsa; hatta sanıklar artık tutuksuz yargılanıp serbestçe gezeceklerse, o zaman bu karanlığı hep birlikte sorgulamak zorundayız."

"Bu dosyaları izlemeye devam edeceğiz"

Gökçen, 15 Mayıs'a bırakılan sonraki duruşmayı da izleyeceklerini belirterek, "Ancak sadece yargı önünde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da çocuk haklarıyla ilgili çalışan İnsan Hakları Komisyonu üyelerimiz Sibel Suiçmez ve Mahmut Tanal'ın özel çabası, ilgisi ve takibiyle bu dosyaları izlemeye devam edeceğiz. Çocuk haklarının artık insan hakları olduğu, çocuğun rızası diye bir şeyin söz konusu olmadığı; tacizle, şiddetle, cinsel istismarla mücadelenin siyasi parti ayırt etmeksizin hepimizin vermesi gereken bir mücadele olduğu ve bunun hepimizin sorumluluğu olduğu gerçeğini tekrar hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.

"Maalesef bu ülkenin adalet sistemi sadece erkeklere işliyor"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da sanıkların tutuksuz yargılanmasını eleştirerek, tacizcilerin, faillerin yine aklandıklarını, yine korunduklarını belirtti. Maalesef bu ülkenin adalet sisteminin sadece erkeklere işlediğini söyleyen Asu Kaya, şöyle devam etti:

"Bu ülkede çocuklar artık yalnızca sokakta değil, devletin en yüksek makamlarının bulunduğu binalarda da güvende değil. Milletin çocukları, milletin meclisinde tacize uğradı. Duruşmanın başından sonuna kadar sanıklar, adeta sadece dedikodu nedeniyle tutuklandıklarını ve suçlandıklarını iddia ettiler. Başından sonuna kadar mağduriyetlerinden bahsettiler. ve ilginçtir ki yine küçüğün rızasından söz ettiler, rızadan bahsetme cüretinde bulundular. Elbette biz bu 'küçüğün rızası' tanımına çok da yabancı değiliz. Yıllar öncesini anımsayalım. Meclis'te yine aynı alışkanlık, maalesef günümüzde de sirayet etmiştir."

Bu duruşmada neyi öğrendik? Asansörlerde kamera yok. Çocuklar asansörlerde sıkıştırılıyor. Kasap reyonlarında çocukların adeta tekrar tekrar taciz edildiğini, arkadan koşarak gelinip sarılındığını duyduk. Tüylerimiz ürperdi. ve daha anlatılmamış çok şey olduğunu bu duruşmada işittik. Aslında burada mesele, sadece birkaç fail değil. Asıl mesele, bu suçu gören ama görmezden gelen iktidardır. Bir çocuk 'rahatsız ediliyorum' dediğinde karşısına sadece adalet çıkmalıdır. Ama çocukların karşısına maalesef sadece korkutma, baskı ve sessizlik çıktı."

"Tüm çocuklar adına, bu sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz sizden"

Kaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, "Kamera kayıtlarını neden eksik gönderdiniz? Neden olay yerlerine ait görüntüler gecikmeli olarak geliyor? Neden çocukların adaletini karanlıkta bırakıyorsunuz? Numan Bey, maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin döneminizde kadınlar ve çocuklar için artık güvenli bir yer olmaktan çıkmıştır. Bu inkar edilemez bir gerçektir. ve bu gerçeklik sizin sorumluluğunuzdadır. Tüm çocuklar adına, bu sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz sizden" dedi.

"Çocuğunu koruyamayan bir bakandan da eğitim bakanı olmaz; söz etmeye de hakkı yoktur"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de seslenen Asu Kaya, "Stajyer diye gönderdiğiniz çocukları kimlere, nerelere emanet ettiğinizi denetliyor musunuz? Farkında mısınız, biliyor musunuz? Bu çocukların güvenliği için hangi denetimleri yapıyorsunuz? Bu sorulara kamuoyu önünde cevap vermek zorundasınız Sayın Milli Eğitim Bakanı. Eğitim sadece lafla olmaz. Çocuğunu koruyamayan bir bakandan da eğitim bakanı olmaz; söz etmeye de hakkı yoktur" diye konuştu.

"Çocuklar yalnız bırakılacaksa sizin de o koltukta oturmanızın artık bir anlamı yoktur"

Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ise "Bakanlığın adında 'aile' var ama çocuklar söz konusu olduğunda maalesef Aile Bakanı ortalarda görünmüyor. Çocuklar istismara uğruyor, susuluyor. Kurumlar susuyor, bakan susuyor. Bu çocuklar Aile Bakanlığı'nın sorumluluğunda değil midir? Mahinur Hanım, çocuklar yalnız bırakılacaksa sizin de o koltukta oturmanızın artık bir anlamı yoktur" diyerek tepki gösterdi.