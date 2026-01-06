Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda İki Kez Yeter Sayı Bulunamadığından Tbmm Başkanvekili Tekin Bingöl Birleşimi Kapatma Kararı Aldı

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri iki kez yeter sayı bulunamadığı için ertelendi. Görüşmelerin devam etmesi beklense de, birleşim kapatıldı ve tekrar toplanma tarihi belirlendi.

(TBMM) - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi beklenen TBMM Genel Kurulu'nda iki kez yeter sayı bulunamadığından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 7 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatma kararı aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyordu ancak siyasi parti gruplarının önerilerinin görüşüldüğü sırada iki kez yeter sayı bulunamadığından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 7 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatma kararı aldı.

Trafik cezalarında yüksek oranlarda artış öngören ve geçen yasama yılında mayıs ayında komisyondan geçmesine karşın TBMM Genel Kurulu'nda ele alınamayan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine ekim ayında başlanmış, teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış ancak maddelerine geçilemeden başka kanun teklifleri öne çekilerek, görüşmelere ara verilmişti. Kanun teklifi görüşmelerine yarın devam edilecek.

