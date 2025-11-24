TBMM'de Et İthalatı Tartışması: CHP ve AK Parti Milletvekilleri Arasında Gerilim

(TBMM) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki göstererek, "Mücahit kalk ayağa! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle! Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle" dedi. Alp'in sözlerine, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine" diyerek karşılık verdi, ikili arasından kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi ve kesin hesaplarını görüşmek üzere toplandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketinin ortağı olduğu ortaya çıkan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın komisyon görüşmelerine katılmasına tepki gösterdi.

Alp, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Et ticaretinden para kazanıyorsa Macaristan devletine vergi veriyorsa onu da söyleyecek. Mücahit kalk ayağa! Sen Mücahit misin, müteahhit misin söyle! Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle. 'Genel Müdürüm' demekle olmaz" dedi.

Alp'in sözlerinin ardından AK Partili Ejder Açıkkapı ile CHP'li Alp arasında sözlü tartışma yaşandı. Alp, "Senin yüzünden böyle hırsızlar doldu buraya. Bürokrat falan değil, müteahhit o. Senin kafanı koparırım" diye Açıkkapı'nın üzerine yürürken, Açıkkapı da "Artistlik yapıyorsun sen, artiste bak. Otur yerine. Bu iftirayı atan şerefsizdir" diye bağırdı.

Diğer CHP milletvekilleri de "Adamda utanma olmaz mı, et ticareti yapıyor adam", "Bu adamlar bürokrat olduktan sonra bu ülkede et ithalatı bitmez" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Muş'un 5 dakika ara vermesi ve diğer milletvekillerinin Alp ve Açıkkapı'yı sakinleştirmesinin ardından komisyonda tansiyon düştü.