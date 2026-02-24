Haberler

TBMM Başkanlığı'na, Aralarında Özgür Özel'in de Yer Aldığı 3 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyaları Sevk Edildi

Güncelleme:
TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer iki milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarını Karma Komisyona havale etti.

(TBMM) - TBMM Başkanlığı'na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a sevk edildi.

Kaynak: ANKA
