TBMM’de “çerçeve yasa” çalışmaları… AK Parti’nin taslakla ilgili diğer siyasi partileri bilglendirmesi bekleniyor

(TBMM) - TBMM'de, süreçle ilgili "çerçeve yasa" çalışmaları devam ederken, Ak Parti'nin taslakla ilgili son duruma ilişkin diğer partilerin gruplarını ve hukukçu milletvekillerini bilgilendireceği belirtildi. Teklifin partiler bilgilendirdikten sonra önümüzdeki pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği ifade ediliyor.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu doğrultusunda "çerçeve yasa"nın TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda halen üniversitelerden atılanların yeniden eğitimlerine dönmesine ilişkin "öğrenci affı" düzenlemesinin de içinde yer aldığı "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Bu teklifin görüşmelerinin yarın tamamlanması ve suç işleyen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması ve cuma günü de çalışılması planlanıyor.

"Çerçeve yasa" teklifinin bu hafta sunulacağına yönelik açıklamalar ve beklentilerine karşılık AK Partili yetkililer taslağın tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK PArti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Çerçeve yasa taslağına son şeklini vermek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AK Partili yetkililer, taslağın teknik metne dökülüleceğini ve diğer partilerin gruplarına ve hukukçu milletvekillerine bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Yetkililer, bilgilendirmenin bu hafta sonuna kalabileceğini belirterek, bu durumda teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının pazartesi sabahına kalabileceğini kaydetti.

TBMM'nin "çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki hafta tatile girmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA