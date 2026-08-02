TBMM’de bu hafta… Çerçeve yasa ile ilgili teklifin TBMM’ye sunulması, Genel Kurul’da suç işleyen çocuklarla ilgili teklifin görüşülmesi bekleniyor

(TBMM) - Meclis'te bu hafta, çerçeve yasa ile ilgili hazırlanan kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel Kurul'da bu hafta DEM Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinin eleştirdiği, suç işleyen çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM'de geçen hafta sunulacağı belirtilen ancak çalışmaları devam eden "çerçeve yasa" ile ilgili teklifin Meclis Başkanlığı'na bu hafta sunulması öngörülüyor. "Çerçeve yasa" teklifinin bu hafta başında sunulabileceği, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten hemen sonra 2 günlük yasal sürenin tamamlanması beklenmeden Genel Kurul'da ele alınabileceği ifade ediliyor. Diğer bir seçenek olarak da teklifin hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığı'na sunulacağı, bu durumda Adalet Komisyonu'nda bu hafta görüşüleceği; gelecek hafta da Genel Kurul'a getirileceği kulislerde konuşuluyor. "Çerçeve yasa" ile ilgili teklif yasalaştıktan sonra Meclis'in tatile girmesi planlanıyor. Vekillere, Meclis'in çalışmalarının 14 Ağustos'a kadar sarkabileceğine ilişkin bilgilendirme yapıldığı belirtiliyor.

TBMM'de "çerçeve yasa" dışında bu hafta Genel Kurul'da, başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin eleştirilerde bulunduğu suç işleyen çocuklarla ilgili Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklifle, cinayet ve ağır yaralama suçlarında 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cezalar arttırılıyor. Buna göre, 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak, hakim takdiri ile müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiri ile ceza indirimi uygulanmayacak ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek. Çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazına başlanması yerine infaza çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halli olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılması sağlanacak.

Kanunda yapılan düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere, koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün 2 gün olarak dikkate alınacak.

12-15 yaş arası çocuklarda suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek.

Teklifle, kasten öldürme ve yaralama suçu işleyen çocukların ailelerine yönelik yaptırımlarda da düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali halinde ebeveynlere verilecek ceza iki katına kadar arttırılacak.

Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan "suça sürüklenen" ibaresi "adli süreçteki" olarak değiştirilecek ve çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TBMM'DE İLK GRUP TOPLANTISINA KATILACAK

CHP'de "mutlak butlan" kararından sonra yaşanan süreçte, TBMM'de grup toplantılarında kimin konuşacağı konusunda yaşanan tartışma ve gerginliklerin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.

CHP'nin grup toplantısı salı günü saat 13.30'da yapılacak.

OKUL SALDIRILARINI ARAŞTIRAN KOMİSYONDA TİHEK, KDK VE KVKK YETKİLİLERİ DİNLENECEK

TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının nedenlerini araştırmak üzere kurulan komisyonda bu hafta Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak.

Kaynak: ANKA