MHP'den Çerçeve Kanun Açıklaması: Mutabıkız, Pürüz Yok

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, çerçeve kanun taslağına ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile 1 saat süren görüşmesinin ardından gazetecilerin teklifin ortak imzayla çıkıp çıkmayacağı, "hak mahrumiyeti" ve "denetimli serbestlik" konularında uzlaşının olup olmadığı soruları üzerine "Mutabıkız, pürüz yok" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM'de çerçeve kanun taslağına ilişkin siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Güler ve Gül, önce HÜDA PAR ve DEM Parti heyeti, ardından da MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Yıldız, Güler ile yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin kanun teklifinin ortak imzayla çıkıp çıkmayacağı ve "hak mahrumiyeti" ile "denetimli serbestlik" konularında uzlaşının olup olmadığı sorusuna "Mutabıkız, pürüz yok" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA