GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde Genel Kurula başkanlık edecek.

(TBMM/12.00)

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere katılacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Yozgat Stadyumu" açılış programına iştirak edecek.

(Yozgat/12.00)

2- TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

(TBMM/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat Stadı'nın açılışına katılacak, Yozgat Belediyesi Bozok Spor-Sebat Gençlik Spor maçını izleyecek, Yozgat Valiliğini ziyaret edecek.

(Yozgat/12.00/13.00/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Alanyaspor-F. Karagümrük, Göztepe-Samsunspor ve Galatasaray-Kasımpaşa müsabakaları yapılacak.

(Antalya/14.30/İzmir/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 18.hafta, Hatayspor-Serik Spor, Çorum FK-Sakaryaspor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve İstanbulspor-Vanspor maçlarıyla devam edecek.

(Hatay/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol-Mersinspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom ve Glint Manisa Basket-Aliağa Petkimspor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.30/Denizli/18.00/Manisa/20.30)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor-Emlak Konut maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/17.00)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında, Kuzeyboru-Vakıfbank, İlbank-Zerenspor, Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker, VakıfBank-Türk Hava Yolları, Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Göztepe-Galatasaray Daikin maçları oynanacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/14.30/16.00/Aydın/15.00/İzmir/17.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor Kulübü, Depsaş Enerji AS-Mihalıççık Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol ve Güneysuspor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

(Muğla/14.00/Ankara/Bursa/Rize/17.00)

8- Nesine 2 Lig'de, Kırmızı Grup'ta 17. hafta, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta 5'er maçla devam edecek.

9- Nesine 3. Lig'in 15. haftasında gruplarda 22 müsabaka yapılacak.

10- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası, A Grubu'nda Fas ile Komorlar arasındaki açılış maçıyla başlayacak.

***

