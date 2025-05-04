TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Son Yolculuğuna Uğurlandı

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbindeki ana aort damarının yırtılması sonucu 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğu hastanede dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törenin ardından, Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Barış için zeytin dalı

Camide, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ve yakınları taziyeleri kabul etti. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üstüne karanfiller, barışı simgeleyen zeytin dalları ve beyaz tülbent konuldu. Önder için, ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazı, Önder'in vasiyeti üzerine ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, cami avlusunu dolduran kalabalık eşliğinde, Levent'ten Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Mezarlıkta, "Barışın elçisi ölümsüzdür" sloganları atan kalabalık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mezarlığa gelişi sırsında da "Özgür'e uzanan eller kırılsın" sloganları attı.