TBMM Başkanvekili Karaca'nın Atatürk Vurgusu ve Subaylara Destek Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millet için ifade ettiği anlam, sadece geçmişe ait değildir. O, Türk milletinin rehberidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varoluş temeli de onun ilkelerine ve devrimlerine dayanır. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesi de sadece bir slogan değil, bu milletin Cumhuriyet'ine, bağımsızlığına ve değerlerine bağlılığının bir yansımasıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sosyal medya hesabı üzerinden subaylara yönelik disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Karaca'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millet için ifade ettiği anlam, sadece geçmişe ait değildir. O, Türk milletinin rehberidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varoluş temeli de onun ilkelerine ve devrimlerine dayanır. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadesi de sadece bir slogan değil, bu milletin Cumhuriyet'ine, bağımsızlığına ve değerlerine bağlılığının bir yansımasıdır. Bu sözleri sarf eden genç subaylara yönelik disiplin işlemleri soruşturması başlatmak ve onları "temizlenmesi gereken" kişiler gibi göstermek, Cumhuriyet'in ruhuna, onun kurucusuna, bu milletin tarihine, onuruna ve bağımsızlık mücadelesine "kılıç çekmektir."

Bugün hala onun fikirlerine ve değerlerine sahip çıkan, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kazanımlarına bağlılık yemini eden genç subaylarımızın o kılıcı tutan ellerine baskı uygulamak, onun adını haykıranları susturmak isteyenler, yalnızca kendi korkularının esiridir. Bugün Atatürk'e ve onun mirasına sırt dönenler, unutmasın ki, tarih kimseye merhamet göstermemiştir; milletin hafızası asla unutmamıştır. Biz bu kılıcı yere düşürmeyiz; Cumhuriyet'in kazanımlarını, bu ülkenin onurunu savunan teğmenlerimizin arkasındayız. Susmuyoruz; sustukça kaybederiz!"