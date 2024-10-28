Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca: Yangınla Mücadelede Gece Görüşlü Helikopter Talebi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki orman yangınına müdahalede yetersiz hava desteğine dikkat çekerek, gece görüşlü helikopter isteminde bulundu. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ve vatandaşların risk altında olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de 24 Ekim'de başlayan ve devam eden orman yangınına ilişkin, "Gece görüşlü bir yangın söndürme hava desteği sağlanmadığı sürece  gün boyunca hayatını riske atarak yangına müdahale eden vatandaşlarımızın bütün emekleri boşa gidiyor. Çünkü gece boyunca da yangın devam ediyor. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum: gece görüşlü helikopter gelmeli. Dört ya da yedi helikopter, fark etmez, daha fazla sayıda helikopter gelmeli" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Biçer Karaca, Denizli'nin Başkarcı Dağı'nda dört gündür devam eden orman yangının olduğu bölgeye gitti. Biçer Karaca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yol açma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların iddiasına göre dört, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iddiasına göre yedi helikopterden bahsediliyor müdahalede. Gün boyunca bu müdahale gerçekleşiyor, gönüllüler müdahaleye eşlik ediyor gidebildikleri yere kadar. Ancak gece görüşlü bir yangın söndürme hava desteği sağlanmadığı sürece  gün boyunca hayatını riske atarak yangına müdahale eden vatandaşlarımızın bütün emekleri boşa gidiyor. Çünkü gece boyunca da yangın devam ediyor. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum: gece görüşlü helikopter gelmeli. Dört ya da yedi helikopter, fark etmez, daha fazla sayıda helikopter gelmeli. Beş gündür kontrol altına alınamayan bir yangın var. Yerleşim yerleri duman ve is altında, insanlar nefes alamaz hale geldi.

Yangının aşağıya doğru inmesi bekleniyor. Hava desteğinin daha da fazla sağlanması, hele hele gece görüşlü yangın söndürme araçlarıyla havadan müdahaleye devam edilmesi zorunludur. Tüm yetkililere, Denizli'nin sesini duyun, Denizlili vatandaşların sesini duyun, Denizli'de beş gündür yangın var, Denizli yanıyor diyorum.

"Çamlık'taki yangın söndürme helikopteri neden havalanmadı?"

Denizli Orman Müdürlüğü'nün Çamlık'taki yangın söndürme helikopteri havalanmadı. Neden havalanmadığını yetkililere soruyorum. Saat 14.00-14.20 arasında çıkan yangın, o anda helikopter havalansa ve bir kez su bıraksaydı, bugün bu boyutlara gelmeyecekti. Bunun sorumlusu kim? O helikopter neden havalanmıyor, o helikopter iki saat boyunca neden yangına müdahale edemedi? Bunun sorumlusu kim ise bunun hesabını vermek zorunda. Karcı Dağı Denizli'nin su kaynağıdır."

TBMM Başkanvekili Biçer Karaca: Yangınla Mücadelede Gece Görüşlü Helikopter Talebi
Kaynak: ANKA / Güncel

Gülizar Biçer Karaca Yerel Haberler Milletvekili Helikopter Politika Denizli Sağlık Güncel Çevre Doğa

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

Amedspor, Özel'den ne istedi? Kulüp Başkanı ilk kez açıkladı

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.