TBMM Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Komisyonu Açıklaması: 'Resmi Rapor Bulunmamaktadır'

TBMM Başkanlığı, geçen dönem çalışmalarını tamamlayan ancak raporunu vermediği için görüşülemeyerek kadük hale gelen TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu için açıklama yaptı. Açıklamada, "TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü'nün 77'nci maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak TBMM Başkanlığı'nca, 26. Yasama Dönemi'nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır" denildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Muhalefet milletvekilleri, TBMM'de kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun yıllar geçmesine rağmen basılmaması, yayınlanmaması, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmemiş olmasına tepki gösteriyor.

KOMİSYON AKAR VE FİDAN'I DİNLEMEDİ

TBMM'nin açıklanmayan raporu, resmi internet sitesinde 'hükümsüz' olarak yer alıyor. Araştırma Komisyonunun başkanlığını AKP Milletvekili, eski başsavcı Reşat Petek yapmıştı. 4 Ekim 2016'da kurulan ve süre uzatma kararı almadığı için üç aylık çalışma süresi 4 Ocak 2017 tarihinde dolan komisyon son toplantısını 22 Aralık 2016 tarihinde yapmıştı. Komisyonda dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile darbe girişimini aynı gün saat 14.45'te MİT'e giderek bildiren, ancak hemen sonra MİT personeli yapılan kara pilot binbaşı O.K.'nın dinlenememiş olması eleştiri konusu olmuştu. Komisyonun CHP'li üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, binbaşı O.K.'nın komisyonda dinlenmesini önlemek için MİT personeli yapıldığını savunmuştu.

MECLİS BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Muhalefet milletvekillerinin raporun akıbetine ilişkin soruları son günlerde sık sık dillendirmesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından bugün yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, '15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun 4 Ekim 2016 tarihinde çalışmaya başladığını ancak bir aylık ek süre almadığı için 4 Ocak 2017 tarihinde sürenin hukuken sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Komisyon tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığı'na bir rapor sunulmadığı gibi, çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurul'da görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir" denildi.

12 Temmuz 2017 tarihinde bir rapor taslağı sunulduğu ancak komisyonun CHP üyelerinin 14 Temmuz 2017'de TBMM Başkanlığı'na; 'kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak rapor ile TBMM Başkanlığı'na sunulan raporun aynı metin olmadığı, yapılan değişiklikler ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu, bu nedenle raporda yapılan tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmeler ve eklemelerin rapordan çıkarılması gerektiği' yönünde yazı iletildiği aktarıldı. TBMM Başkanlığı, mutabakat içinde tüm süreçleri tamamlanan bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun TBMM Başkanlığı'na sunulmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Dolayısıyla, 26. Yasama Döneminde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Komisyon üyelerinin, Komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır" denildi.

Yeni yasama dönemiyle araştırmanın hükümsüz hale geldiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü'nün 77'nci maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca, 26. Yasama Dönemi'nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu Araştırma Komisyonu'nun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına, bu kapsamda komisyonda yapılan tartışmalara, milletvekilleri veya komisyona davet edilen kişiler tarafından serdedilen görüşlere internet adresi üzerinden kamuoyunun erişebilmesi mümkün bulunmaktadır."

ANKA / Güncel