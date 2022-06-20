Küresel Parlamenter Göç Konferansı - PAB Başkanı Duarte Pacheco
AA - Atilla Sevil - Güncel
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Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Parlamentolar Arası Birlik İş birliğinde düzenlenen "Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Parlamentolar Arası Birlik İş birliğinde düzenlenen "Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?" konulu Küresel Parlamenter Konferansı'na katıldı.
AA / Atilla Sevil - Güncel