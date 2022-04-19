TBMM Başkanı Şentop "Arkadaşa temiz don lazım" paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop "Arkadaşa temiz don lazım" paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı

Haberler.com - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap, bugün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafları bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da etiketleyerek, "Arkadaşa temiz don lazım" dedi. Bu paylaşıma sinirlenen Şentop, "Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'in kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

ŞENTOP'U ETİKETLEDİ

Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap ise Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan Şentop'u etiketleyerek, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." yazdı. Bu paylaşıma cevap veren Şentop ise, "Terbiyesizlik yapma" dedi.

TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı

"İLK DEFA PRENSİBİMİ BOZUYORUM"

Şentop sonrasında bir açıklama daha yaparak, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop 'Arkadaşa temiz don lazım' paylaşımına sinirlenip, kendini tutamadı

Haberler.com - Güncel

Mustafa Şentop, TBMM, Güncel, Haberler

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