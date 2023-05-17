TBMM Başkanı, rahatsızlanınca pusulaları ambulansla teslim eden sandık başkanını tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde seçim gecesi rahatsızlanmasına rağmen oy pusulalarını İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla getirerek teslim eden ve ardından hastanede tedaviye alınan sandık başkanı öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak teşekkür etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde seçim gecesi rahatsızlanmasına rağmen oy pusulalarını İlçe Seçim Kurulu'na ambulansla getirerek teslim eden ve ardından hastanede tedaviye alınan sandık başkanı öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak teşekkür etti.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ortaç Mahallesi'nde sandık başkanı öğretmen Erkan Altun, oyların sayımının ardından böbreklerinden rahatsızlandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından hastaneye sevk edilmek istenen Altun, oy pusulalarını teslim etmeden hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine ambulans, oy pusulasını teslim etmesi için Hükümet Konağı'na hareket etti. Altun, pusulaları İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Selim Akkurt'a imza karşılığı teslim ettikten sonra Derik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.