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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi parti gruplarıyla görüşmelere devam edecek

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için siyasi parti gruplarıyla görüşmelerine yarın da devam edecek. Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarını ziyaret edecek. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda enerji alanında düzenlemeler öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek. İlçe Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da toplanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için siyasi parti gruplarıyla görüşmelerine yarın devam edecek. Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerine yarın da devam edecek. Kurtulmuş, yarın saat 12: 00'de DEM Parti, saat 13: 00'te Saadet Partisi, 14: 00'te İYİ Parti gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş'un MHP Grubu'nu ne zaman ziyaret edeceği ise açıklanmadı.

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın enerji alanında düzenlemeler öngören yasa teklifinin görüşmelerine de devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine ilişkin hükümler içeriyor. Teklife göre, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir üretim santralleri kurulabilecek.

İLİÇ İLE İLGİLİ KOMİSYON TOPLANACAK

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, bu hafta AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında dördüncü toplantısını yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri komisyona bilgi verecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tbmm Genel Kurulu Numan Kurtulmuş DEM Parti İYİ Parti Maden Politika Güncel Haberler

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