TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Omuraliev'i Kabul Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i makamında kabul etti. Ziyaret hakkında TBMM Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından bilgi verildi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabule ilişkin TBMM Başkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
