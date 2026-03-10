TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Omuraliev'i Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i makamında kabul etti. Ziyaret hakkında TBMM Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından bilgi verildi.
Kaynak: ANKA