Numan Kurtulmuş, Abdullah Eren'i Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile TBMM'de bir araya geldi.
(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile biraraya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i TBMM'de kabul etti.
Kaynak: ANKA