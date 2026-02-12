TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süreç Komisyonu Ortak Rapor Yazım Ekibi Üyeleri ile Ayrı Ayrı Görüştü... Murat Emir: "Biraz Daha Çalışmaya İhtiyaç Var"

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin grup koordinatörlerinden oluşturulan ortak rapor yazım ekibi üyeleri ile ayrı ayrı görüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir görüşmeden ayrılırken, gazetecilerin ortak raporla ilgili soruları üzerine, "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan ortak rapor yazım ekibi üyeleri CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile görüştü.

TBMM Başkanlığı'na ilk olarak Murat Emir, daha sonra Abdulhamit Gül, bir süre sonra Feti Yıldız, son olarak da Bülent Kaya geldi.

Murat Emir'in Numan Kurtulmuş ile görüşmesi bir saate yakın sürdü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, görüşmenin ardından TBMM Başkanlığından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emir, "Hem komisyon çalışmaları hem de Genel Kurul çalışmaları ile ilgili Sayın Meclis Başkanı ile görüş alışverişinde bulunduk. Tabii demokrasimizin temellerine böylesine saldırıların olduğu, hukuk devletimizin böylesine yerle bir edildiği bir süreçte çok daha olumlu bir ortamda görüşme yapmayı dilerdik. Ama yine de diyaloğun, konuşmanın, karşılıklı görüşleri tartışmanın her zaman gereğine ve yararına inandık. Sayın Meclis Başkanı'yla da bu çerçevede bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Emir: "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var"

Emir, "Ortak rapordaki son durum nedir?" sorusuna "Biraz daha çalışmaya ihtiyaç var" yanıtını verdi. Emir, bir sonraki toplantı tarihinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

"Meclis Başkanı'nın dün Genel Kurul'da yaşananlarla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu?" sorusu üzerine Emir, "Bu konuyu karşılıklı konuştuk. Zaten Sayın Meclis Başkanı basın toplantısında da kendi görüşlerini ifade etti, biz de ettik" dedi."

Feti Yıldız: Özel bir görüşme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine rapor ile ilgili görüşmediklerini, "özel" bir görüşme yapıldığını söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da rapora son haline yakın olunduğunu belirterek, "Rapor, son halini vermeye yakın olduğu için bizim hep beraber parça parça ortaklaştığımız şeylerin bir bütün haline getilmesine dair bir şey" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise TBMM Başkanlığından soruları yanıtlamadan ayrıldı.