TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'la İstanbul'da resmi temaslarda bulunmak için bir araya geldi. Kurtulmuş, "Türkiye ve Kazakistan parlamentoları arası ilişkilere ve iş birliğine olumlu katkılar sunmasını diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kazak mevkidaşı Yerlan Koşanov'u İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu. Kurtulmuş, "Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı, değerli mevkidaşım Yerlan Koşanov'u İstanbul'da karşıladık. Ziyaretin, Türkiye ve Kazakistan parlamentoları arası ilişkilere ve iş birliğine olumlu katkılar sunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.