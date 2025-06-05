TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun'u Görevden Aldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun'u Görevden Aldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde kadrosunda değişiklik yaparak, Genel Sekreter Talip Uzun'u görevden aldı. Kurtulmuş'un idari kadroda geniş kapsamlı değişiklikler yapacağı belirtiliyor.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'u görevden aldı. Kurtulmuş'un 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı değişiklik yapacağı belirtiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda 3 Haziran Salı günü yapılan oylamada ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yeni dönemde kadrosunda değişikliğe gidiyor.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Talip Uzun görevden alındı. Uzun, Genel Sekreterlik görevini 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan devralmıştı.

Kurtulmuş'un 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı değişiklik yapacağı ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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