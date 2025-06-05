TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun'u Görevden Aldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde kadrosunda değişiklik yaparak, Genel Sekreter Talip Uzun'u görevden aldı. Kurtulmuş'un idari kadroda geniş kapsamlı değişiklikler yapacağı belirtiliyor.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'u görevden aldı. Kurtulmuş'un 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı değişiklik yapacağı belirtiliyor.
TBMM Genel Kurulu'nda 3 Haziran Salı günü yapılan oylamada ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, yeni dönemde kadrosunda değişikliğe gidiyor.
Bu kapsamda, Genel Sekreter Talip Uzun görevden alındı. Uzun, Genel Sekreterlik görevini 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan devralmıştı.
Kurtulmuş'un 28. Yasama Yılı'nın ikinci döneminde idari kadroda geniş kapsamlı değişiklik yapacağı ifade ediliyor.
Kaynak: ANKA / Güncel