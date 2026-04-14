TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Ghobash ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmelerin bölge ülkeleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Görüşmede BAE'nin, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden birisi olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kurtulmuş, İran'ın kardeş ülke BAE'yi ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını belirtti.

Kurtulmuş, bu savaşta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

İsrail'in bölgeye yönelik yayılmacılık tehdidine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bölgeyi istikrarsızlaştıran gelişmelere karşı ortak çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
