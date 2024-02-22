TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye- Azerbaycan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

APA dönem başkanlığının TBMM'den Azerbaycan Milli Meclisine devredilmesi dolayısıyla güzel bir tören düzenlendiğini belirten Kurtulmuş, ev sahipliği dolayısıyla Gafarova'ya teşekkür ederek, APA dönem başkanlığında da başarılar diledi.

Kurtulmuş, katılım oranı yüksek bir şekilde gerçekleştirilen Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in büyük bir oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'daki seçimlerde TBMM'den çok sayıda milletvekilinin gözlemci olarak bulunmasının iki ülke ilişkilerine katkıda bulunduğunu söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında yakalanan ivmenin ülkelerin hayrına olduğunu, kalkınmada karşılıklı hedefler gözetilerek güzel adımlar atıldığını dile getiren Kurtulmuş, "tek millet, iki devlet" anlayışını fiilen uygulamaya devam ettiklerini, işbirliğini ve kardeşliği daha ileriye götüreceklerini vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasının kabul edilemez bir gelişme olduğunu ve bu kararın gözden geçirilmesini beklediklerine dair açıklama yayımladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Azerbaycan'ın AKPM'de var olmasının Avrupa'nın menfaatine olduğunu belirtti. Kararın doğru olmadığını ve en kısa zamanda tashih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, AKPM üyelerinin belli lobilerin tesirinde kalarak bu kararı verdiğini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı'nın kardeşliği pekiştiren adımlardan biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, üniversitenin Azerbaycan ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

AKPM'deki Azerbaycan heyetiyle ilgili karar

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ise APA dönem başkanlığını Türkiye'den devralmaktan mutlu olduklarını, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin de desteğiyle APA'daki bayrağı daha yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.

Azerbaycan'daki seçimlerde TBMM'den de çok sayıda milletvekilinin gözlemci olarak bulunmasından ayrıca mutlu olduklarını bildiren Gafarova, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasına ilişkin Kurtulmuş'un yayımladığı açıklamayı önemsediklerini ifade etti.

AKPM'nin kararını doğru bulmadıklarını belirten Gafarova, kararın ardından birçok ülkeden Azerbaycan'ı destekleyen olumlu mesaj aldıklarını da belirtti.

Gafarova, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin doğru bir zamanda hayata geçirildiğini ifade ederek, bu üniversitenin ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını söyledi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.