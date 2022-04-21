TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kızdıran 'Cumhur Frankfurt' adlı kullanıcı özür diledi

Geçtiğimiz günlerde gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Olayın yankıları Twitter'da sürerken sosyal medya fenomenlerinden 'Cumhur Frankfurt' isimli kullanıcı ile TBMM Başkanı Şentop arasındaki diyalog gündem olmuştu.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

'Cumhur Frankfurt' yaptığı paylaşımda, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" diye yazarak Şentop'u etiketlemişti. TBMM Başkanı Şentop ise yanıt olarak "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar" diyerek: "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." cevabını vermişti.

ÖZÜR DİLEDİ

'Cumhur Frankfurt' tartışmanın yankıları devam ederken sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Az önce Meclis başkanımız Mustafa Şentop'u arayarak kendilerine Cumhur Frankfurt'a has üslup konusunda haddimi aştığımı ve hiçbir taraf ile bağlantılı olmadığımı ifade ettim. Sağolsunlar, büyüklük ve anlayış gösterdiler. Sadece tenhada özür dilemeyeyim istedim."