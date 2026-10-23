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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü patlamaya taziye mesajı verdi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zonguldak'ta iki işçinin öldüğü patlamaya taziye mesajı verdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada iki işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya açıklamasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada iki işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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