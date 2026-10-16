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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yayımcı Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yayımcı Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pınar Yayınları kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Özkaya'nın düşünce dünyasına katkılarını vurgulayıp ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Özkaya'nın yayıncılık hayatı boyunca düşünce dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Pınar Yayınları'nın kurucularından yayımcı ve yazar Cevat Özkaya için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Duyarlılığı, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle tanıdığımız, iyi bir müslüman, güçlü bir dava ve fikir adamı olarak yayıncılık hayatı boyunca düşünce dünyamıza önemli katkılar sunmuş değerli bir dostumuzu kaybettik. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve bütün sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA
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